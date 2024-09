Taís Ilhéu “Medeia” ou “media”: qual é o certo?

Nas campanhas para as eleições municipais, você já deve ter visto muitos apresentadores de TV ou de podcasts fazendo mediações de debates entre candidatos. Mas já parou para pensar como se conjuga o verbo “mediar”? Como se escreve no presente do indicativo? O jornalista media (ou medeia ) um debate? Por mais estranho que possa soar, o correto é “ medeia ”.

A explicação é simples: mediar é um verbo irregular terminado em “iar”, mas que se conjuga como se fosse terminado em “ear”, como “passear”.

“É como o verbo ‘odiar’. Ninguém vai utilizar a forma ‘odia’ e sim ‘odeia’. Outros verbos também seguem essa regra, como ‘incendiar’, ‘ansiar’ e ‘remediar’”, afirma Thiago Braga , autor de português do Sistema de Ensino pH. A origem da palavra “mediar” vem do vocábulo latim “mediare”, que significa “estar no meio” ou “intervir”. Essa raiz vem de “medius”, que quer dizer “meio” ou “intermediário”. Ao longo do tempo, o verbo passou a ser usado com a ideia de intervir e facilitar a comunicação entre as partes envolvidas em uma situação.

Afinal, existe “media”?

Sim, o professor Thiago ressalta que existe a palavra “media” na língua portuguesa, mas tem outro significado. É relativa ao pretérito imperfeito do verbo “medir”. Por isso, é preciso tomar cuidado com o uso incorreto de “media” no sentido de “mediar”, pois pode gerar ambiguidade.

Exemplos do dia a dia e do noticiário

Observe aqui algumas frases em que aparece o verbo “mediar” conjugado no presente do indicativo.

Continua após a publicidade

O jornalista medeia o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos.

Eu medeio as tensões desse grupo.

Eles medeiam a conversa sobre o projeto.

Mais alguns exemplos para você não errar mais. Olha só esses três noticiários publicados pela Folha de S. Paulo .

“A MC Roberta Estrela D’Alva, uma das principais slammers do país, medeia uma conversa entre dois performers e escritores que desafiam as convenções de arte e de gênero —Danez Smith e Jota Mombaça.”

“No sábado, dia 26, às 14h30, o poeta romano Valerio Magrelli debate ‘66 Poemas’, que será lançado no Brasil pela editora Rafael Copetti. Às 16h30 do mesmo dia, é a vez da romancista Donatella di Pietrantonio apresentar seu ‘A Devolvida’ (Faro Editorial, R$ 34,90, 160 págs.). Walter Porto, repórter da Ilustríssima, medeia os encontros.”

“Brincando de vida eterna, não é exagero perguntar: como uma juventude acostumada a descartar velharias e despreparada para lidar com términos lidará com o próprio envelhecimento? Ou ainda: qual será o resultado do choque entre a promessa de eternidade das redes sociais e a finitude inevitável que medeia todos os acontecimentos da trajetória humana?”

Continua após a publicidade

Veja outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.