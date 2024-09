Taís Ilhéu “Gratúito” ou “gratuíto”: como se pronuncia a palavra “gratuito”?

Sabe aqueles casos em que tentamos falar a palavra de um jeito mais chique, que supomos estar correto, e o tiro sai completamente pela culatra? De acordo com o dicionário Houaiss, essa é uma das explicações para tantas pessoas pronunciarem a palavra “ gratuito ” do jeito errado, a hipercorreção. É o “desejo do falante culturalmente inseguro de falar “bonito”, que o leva a julgar erradas formas corretas”, explica o jornalista Sérgio Rodrigues em sua coluna na Veja . Afinal de contas, o correto é pronunciar “gratuÍto” ou “gratÚito” ?

De acordo com as regras da ortoepia, área da gramática que se ocupa das pronuncias, o correto é dizer “gratúito”, com a tônica no “u” . Essa é a norma culta, fim do mistério.

É claro que a outra forma, com o tônico no “i”, acaba entrando no terreno das variantes linguísticas, já que esta é a maneira predominante em alguns estados e regiões como São Paulo. Por fim, além da hipercorreção, há outras explicações possíveis para o fenômeno, como dicionários do passado que variavam entre uma forma e outra.

Mas se você quer fazer bonito e pronunciar como rege a gramática, não hesite: é gratÚito!

Exemplos

Apesar do evento ser gratuito, poucas pessoas compareceram;

Passaram a distribuir remédios gratuitos, mas estavam vencidos;

Deveríamos pensar em uma programação gratuita para democratizar o festival;

Participar do Enem é gratuito para quem comprova baixa renda.

