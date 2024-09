Luccas Diaz “O óculos” ou “Os óculos”: qual é a forma correta?

“Filho, pegue o óculos do pai ali para mim”, “Onde estão os meus óculos?”, “Perdi meu óculos na escola!”… se ao ler estes exemplos, você ficou confuso a respeito da concordância da palavra “óculos”, você veio ao lugar certo. Afinal, é plural ou singular? Quando nos referimos a uma única unidade desse objeto, devemos dizer “ o óculos ” ou “ os óculos “?

De primeiro instante, pode parecer óbvio: se é apenas uma unidade, é singular, portanto, “o óculos”. Mas o GUIA DO ESTUDANTE está aqui para te dizer que não é bem assim. “Óculo”, sem o S no final, designa um composto de lente cujo objetivo é auxiliar a visão – pense em uma luneta. O equipamento que usamos no rosto, dessa forma, seria um “óculos”, no plural, uma vez que possui mais de um óculo.

O correto, assim, é “os óculos”, com o artigo concordando com o número da palavra . Na mesma lógica, devemos falar “meus óculos” e “seus óculos”.

Mas por que isso acontece?

Quer aprofundar a discussão para entrar de vez na cabeça? Chamamos de óculo qualquer janela ou abertura que seja circular ou ovalada – como é comum vermos em igrejas, museus e casas antigas. É também uma forma de se referir ao olho mágico, aquela lente que colocamos nas portas para ver quem está do outro lado sem ser visto. É ainda, a abertura por onde sai a boca do canhão. Deu para entender?

Três óculos ocupam a fachada da Igreja de Santo Antônio, em Recife Wikimedia Commons/Reprodução

O aparelho que usamos para enxergar melhor é, portanto, a junção de dois óculos. Por isso, o seu nome já é, de fábrica, no plural. É o que a Língua Portuguesa classifica de pluralia tantum : o plural de uma palavra que denomina um único objeto, geralmente composto por duas partes iguais e simétricas.

Outros exemplos desse fenômeno seriam: “ as núpcias “, “ os parabéns “, “ os picles ” e “ os pêsames “.

Exemplos

Preciso ajustar meus óculos , pois estão escorregando do meu rosto;

, pois estão escorregando do meu rosto; Os óculos de realidade virtual proporcionam uma experiência imersiva nos jogos;

de realidade virtual proporcionam uma experiência imersiva nos jogos; Gabriel quebrou os óculos ao deixá-los cair no chão;

ao deixá-los cair no chão; A armação dos meus óculos é de metal e bastante leve;

é de metal e bastante leve; Você viu meus óculos ? Não consigo lembrar onde os deixei.

