Quem está se preparando para o vestibular , o Enem ou cursando o Ensino Médio tem um ótimo (e grátis) programa em São Paulo, a partir deste sábado (14). A Caixa Cultura abre a exposição do World Press Photo 2024 , que percorre dezenas de países do mundo, exibindo imagens que marcaram o ano passado.

O World Press Photo (WPP) é o principal prêmio mundial de fotojornalismo. Na mostra, os visitantes poderão ter contato com imagens que retratam alguns dos principais dramas da atualidade no mundo: o devastador conflito em curso na Palestina , a busca desesperada de migrantes da América Latina para cruzarem a fronteira sul dos Estados Unidos, a disputa no Leste da Ásia pela soberania marítima , a poluição química na Tunísia (norte da África ) e a Guerra da Ucrânia , entre muitos outros assuntos.

O Brasil está presente, nos trabalhos de dois premiados repórteres-fotográficos do jornal “Folha de S.Paulo”: Lalo de Almeida , com imagens sobre a seca histórica na Amazônia , e Gabriela Biló , que retratou a invasão das sedes dos três poderes em Brasília (DF), na tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

Foto do ano

A premiação da foto do ano foi concedida a uma imagem comovente, na qual uma mulher abraço com força o corpo sem vida de uma criança, envolta num pano branco. Seu autor, o repórter-fotográfico palestino Mohammed Salem, da agência Reuters, descreveu o registro fotográfico como um “momento poderoso e triste, que resume o sentido mais amplo do que estava acontecendo na Faixa de Gaza”.

+ Foto do ano retrata massacre em curso na Faixa de Gaza

A fotografia foi feita em 17 de outubro de 2023, em Khan Younnis, no sul do território palestino da Faixa de Gaza , após bombardeio das forças de Israel. Dez dias antes, o grupo fundamentalista islâmico Hamas havia atacado o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas. Em resposta, o exército israelense iniciou um bombardeio incessante sobre a Faixa de Gaza, onde vivem confinados 2,2 milhões de palestinos. Desde então, já foram mortos mais de 40 mil moradores da faixa de Gaza.

O ataque militar contra a população civil e a destruição de toda a infraestrutura em Gaza (residências, escolas, hospitais, mesquitas) deixou o Estado de Israel isolado mundialmente, pela compreensão de que sua ação ultrapassou em muito o que seria uma reação ao ataque do Hamas. O cenário de terror tem levado ao uso de palavras como “ genocídio ” ou “extermínio” para descrevê-lo, e a ONU adotou resoluções pelo cessar-fogo, ignoradas pelo governo israelense. A escolha da foto pelo júri do WWP simboliza isso.

Além do contato com diversos temas da atualidade, a exposição é de uma beleza notável, que sensibiliza os visitantes.

A exposição fica aberta de 14 de setembro a 10 de novembro de 2024, de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos das 11h às 18h (não abre às segundas-feiras). A entrada é gratuita. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, 111 (metrô Sé).

