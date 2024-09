Ludimila Ferreira 7 possíveis temas para a redação do Enem 2024

Faltam 50 dias para o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio)! O primeiro dia de prova está marcado para 3 de novembro e, a esta altura, já dá para pensar em possíveis temas para a redação . Aguardado por muitos com ansiedade , o texto dissertativo-argumentativo tem um grande peso na nota final do candidato, o que torna as especulações em torno do assunto inevitáveis.

É claro que adivinhar o tema da redação mais importante do ano não garante a nota mil, mas é possível usar as apostas para praticar até o dia da prova. De quebra, o estudante ainda se atualiza dos assuntos mais importantes da atualidade.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com professores de cursinhos e reuniu as principais apostas de tema para a redação do Enem 2024. Confira!

1. Desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar

Em abril deste ano, um estudante morreu no litoral paulista após ser agredido por outros colegas na escola . Em agosto, um aluno bolsista do colégio de elite Bandeirantes suicidou-se por causa do bullying que sofria no ambiente escolar. Os casos de bullying não param de se multiplicar nos noticiários.

Os altos índices da prática fizeram com que o governo promulgasse em fevereiro deste ano uma nova lei, a 14.811 de 2024, tipificando o bullying e o cyberbullying como crime.

A instauração dela tem não só promovido o debate sobre o tema, como também exigido das escolas atitudes mais eficazes no combate a essa prática. Tudo isso pode colocar o tema no radar do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), instituto que elabora a prova do Enem.

2. A busca desenfreada por procedimentos estéticos no Brasil

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) estima que mais de 2 milhões de pessoas realizaram procedimentos cirúrgicos deste tipo no Brasil em 2023. A demanda pelos procedimentos é resultado, entre outros fatores, da pressão exercida pelas redes sociais, onde influenciadores ditam padrões de beleza para seus milhares de seguidores.

Além de discutir essa imposição, a redação do Enem poderia questionar os estudantes acerca dos riscos destes procedimentos. Um caso emblemático é o do empresário Henrique Chagas , que morreu este ano após realizar peeling de fenol. Embora o Inep não utilize acontecimentos muito recentes na prova, este poderia ser um exemplo na argumentação dos candidatos.

3. Desafios para democratizar o acesso ao esporte no Brasil

As Olímpiadas e as Paraolimpíadas, realizadas em Paris neste ano, despertaram o debate em relação ao acesso ao esporte e à prática de atividades físicas no Brasil. Rebeca Andrade, Caio Bonfim e Rafaela Silva são exemplos de atletas que tiveram conquistas olímpicas, mas que passaram por inúmeras dificuldades para conseguir se profissionalizar e, agora, para se manter no esporte.

O exame poderia pautar as políticas públicas que estão envolvidas com o esporte. Os poucos incentivos privados e públicos colocam obstáculos para que esses atletas se dediquem a suas modalidades e impedem que novas pessoas cogitem esse universo.

Além disso, investir no esporte também é uma maneira de projetar a imagem do Brasil no exterior. É o caso, por exemplo, de países como Estados Unidos e China, que investem fortemente em seus atletas e ganham muitas medalhas.

4. O impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos

Há algum tempo o Enem não aborda questões ambientais como tema de redação, embora estejamos enfrentando uma crise climática global. Levando em consideração os eventos trágicos que ocorreram no Rio Grande do Sul, bem como as enchentes que assolaram Rio de Janeiro e São Paulo no início do ano, uma temática possível de ser trabalhada é a da emergência climática e o papel do Brasil no enfrentamento dela.

De acordo com um estudo realizado pelo National Bureau of Economic Research (NBER) , a crise climática também afeta o PIB (Produto Interno Bruto) mundial, com estimativas de uma redução de 12% da renda global devido às medidas de combate ao aquecimento global. O Brasil, cujo PIB depende do agronegócio, será fortemente impactado, o que traz à tona discussões sobre energias renováveis e maiores investimentos em pesquisa.

Essa discussão tem pautado reuniões, cúpulas e debates entre países em todos os cenários globais – logo, é uma pauta ambiental com um envolvimento político, econômico e social muito forte. Tudo que o Enem mais gosta.

5. O impacto do envelhecimento da população na Previdência Social

A Previdência Social brasileira completou 100 anos em 2023, mas nem tudo é motivo de celebração. Hoje, ela enfrenta reformas, déficits e sofre com o envelhecimento populacional. Em 2024, por exemplo, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) registrou a menor taxa de natalidade do país em 45 anos.

Na prática, isso significa que a população jovem e ativa tende a ser cada vez menor, insuficiente para sustentar o crescente número de idosos que estão fora do mercado de trabalho e dependem da aposentadoria.

Tudo isso evidencia que o tema é de extrema relevância para a sociedade e economia brasileira. O envelhecimento da população influencia decisões políticas, econômicas e sociais que o Brasil precisará tomar nos próximos anos.

6. A regulamentação da Inteligência Artificial e a desinformação no Brasil

A inovação das Inteligências Artificiais surpreendem cada dia mais. Mas também assustam. Enquanto as IAs adentram as mais diversas áreas, da política ao mercado de trabalho, ainda não existem diretrizes para uma regulamentação relacionada aos direitos autorais ou mesmo punições para quem comete crimes a partir delas. Neste ano, por exemplo, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu o uso de deepfakes na corrida eleitoral.

Deepfakes são, principalmente, vídeos falsos criados a partir de Inteligência Artificial , fundindo, combinando ou substituindo imagens e sincronizando movimentos labiais, expressões e demais detalhes para fingir que o conteúdo é verdadeiro. Assim, é possível fazer um vídeo com qualquer pessoa dizendo algo que ela nunca disse ou fazendo algo que nunca fez.

Com a tecnologia cada vez mais aprimorada, fica difícil assegurar a veracidade de um vídeo. Logo, e ste tipo de IA gera desinformação e riscos reais às pessoas e à democracia.

7. Desafios para a promoção da leitura e da alfabetização no Brasil

Apesar de ser um direito assegurado pela Constituição, a alfabetização nem sempre está ao alcance de uma parcela da população, sejam crianças, jovens ou adultos. “Basicamente metade dos alunos do Brasil que estão na faixa dos 7 anos não conseguem ler e escrever de uma forma minimamente adequada. Esses dados retratam uma realidade muito alarmante, mas não são novidades”, afirmou em entrevista à Agência Brasil Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos pela Educação.

No Enem, o cenário pode ser trabalhado como uma questão de valorização dos docentes ou até retomando os impactos da pandemia. Em relação à leitura, o exame pode pautar os impactos das redes sociais e a diminuição da capacidade de concentração, bem como o pouco investimento em políticas públicas que promovam o direito à literatura.

Fontes consultadas: Aline Benevides, Coordenadora de Redação do Poliedro Colégio São Paulo, Vinicius Beltrão, Coordenador de Ensino e Inovação do SAS Educação e Leonardo Baroni, analista de monitoramento e treinamento de corretores de redação da plataforma Redação Nota 1000.

