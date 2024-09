Luccas Diaz “Disjuntor” ou “dijuntor”: qual é o correto?

Você está tomando um banho quente depois de um dia cansativo quando, de repente, a luz apaga e a água fica fria. Você grita para os seus pais (ou quem quer que more com você), e um deles já logo resmunga: deve ter caído o disjuntor! Ou seria dijuntor? Qual é o nome correto desse dispositivo: “disjuntor” ou “dijuntor”?

Sem curto-circuito, vamos direto ao ponto: a única forma correta, segundo a norma padrão da Língua Portuguesa, é “disjuntor” , com S. Por mais que na pressa o termo “dijuntor” possa escapar, saiba que ele está incorreto.

A formação da palavra é, na verdade, bem simples (e serve como dica para não errar mais): soma-se o prefixo negativo “dis-” com o verbo “juntar”. Na pronúncia, a supressão do S quando ao lado de sílabas iniciadas em J é bem comum. Pense em “desjejum”: aposto que você já ouviu muita gente falar “dejejum”, não é?

O que é?

Por mais que só lembramos dele nos momentos como o do banho frio, os disjuntores são aliados da segurança elétrica. Os dispositivos são projetados para interromper o fluxo de corrente elétrica em um circuito quando ocorre uma sobrecarga ou curto-circuito.

No caso do banho quente, ou você fazia parte do time da água fervendo – o que sobrecarrega o circuito –, ou talvez estava demorando um pouco além da conta.

Em situações como estas, o disjuntor “desarma” a corrente excessiva, funcionando como um interruptor automático. Para restabelecer o fluxo da eletricidade, ele deve ser reativado manualmente – seu pai estava certo de resmungar, afinal. Em conclusão, podemos dizer que o disjuntor é um protetor tanto contra os danos no sistema elétrico quanto na própria segurança da casa, evitando possíveis riscos de incêndio.

Exemplos

O disjuntor desarmou quando ligamos todos os eletrodomésticos ao mesmo tempo;

desarmou quando ligamos todos os eletrodomésticos ao mesmo tempo; Verifique se o disjuntor do banheiro está no lugar antes de mexer na fiação;

do banheiro está no lugar antes de mexer na fiação; O eletricista recomendou substituir o disjuntor antigo por um mais novo;

antigo por um mais novo; O disjuntor protege a casa contra curtos-circuitos;

protege a casa contra curtos-circuitos; Depois da queda de energia, tive que rearmar o disjuntor ;

; Instalar um disjuntor adequado é essencial para a segurança elétrica;

adequado é essencial para a segurança elétrica; Durante a tempestade, o disjuntor principal desarmou, deixando a casa sem luz;

principal desarmou, deixando a casa sem luz; Se o disjuntor continuar desarmando, é melhor chamar um profissional para verificar;

continuar desarmando, é melhor chamar um profissional para verificar; O disjuntor pode ser encontrado no quadro de distribuição de energia da casa.

