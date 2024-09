Taís Ilhéu As capitais com a pior qualidade do ar no Brasil

Está difícil respirar. Boa parte do Brasil concordaria com a afirmação nesta semana, já que quase 50 milhões de quilômetros quadrados de nossa atmosfera está coberta por uma nuvem de fumaça – o que equivale a cerca de 60% do território nacional. A fumaça é proveniente de queimadas fora de controle que acontecem por todo o país, devastando biomas e comprometendo a qualidade do ar . A situação ligou o alerta das autoridades e de especialistas, que alertam para os múltiplos riscos para a saúde.

Para acompanhar a situação, o jornal Folha de S. Paulo criou o Monitor da Qualidade do Ar , ferramenta que acompanha as 26 capitais e o distrito federal. Os dados são extraídos da empresa suíça IQAir, que por sua vez compila dados de órgãos públicos, de satélites e de sensores próprios.

O Brasil não tem um órgão público responsável por monitorar a qualidade do ar.

Confira abaixo quais são as capitais com a pior qualidade do ar no Brasil neste momento, lembrando que os números vão de intervalos de 0 -50 (boa) a 301 ou mais (perigosa).

Rio Branco (AC) – 228 (muito insalubre) Porto Velho (RO) – 182 (insalubre) Cuiabá (MT) – 161 (insalubre) Curitiba (PR) – 156 (insalubre) Campo Grande (MS) – 153 (insalubre) Florianópolis (SC) – 139 (insalubre para grupos sensíveis) Porto Alegre (RS) – 131 (insalubre para grupos sensíveis) São Paulo (SP) – 103 (insalubre para grupos sensíveis) Maceió (AL) – 69 (insalubre para grupos sensíveis) Manaus (AM) – 67 (insalubre para grupos sensíveis)

