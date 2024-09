Luccas Diaz “Verruga” ou “berruga”: qual é o jeito certo?

Elas são geralmente pequenas, amareladas e, quase sempre, indesejadas. De formato circular, essas protuberâncias com textura rugosa podem aparecer em qualquer parte do corpo e, na maioria dos casos, se assemelha a uma pequenina couve-flor. Rés a lenda que, ao apontar para uma estrela, você corre o risco de ganhar uma no rosto. Estamos falando de “verrugas” ou “berrugas”? Qual nome está certo?

Para a surpresa de muitos, os dois termos estão corretos e são reconhecidos pelo VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.

Ou seja, você pode usar tanto “verruga” ou “berruga” sem ter medo de estar errado!

Qual a diferença, então?

O corretor do celular ou computador pode até apontar “berruga” como um erro ortográfico, mas saiba que a forma é, sim, reconhecida pela Língua Portuguesa. O provável é que a variação com B seja um reconhecimento da variante popular do termo.

Isto é, de tanto as pessoas falarem “berruga” no lugar de “verruga”, a palavra foi aceita e incorporada ao vocabulário oficial – ainda que seja vista por alguns gramáticos como uma variante informal.

Esse fenômeno de trocar o V pelo B é bem comum entre falantes da Língua Portuguesa e é conhecido na Linguística como betacismo . Um exemplo semelhante é “vassoura” e “bassoura”, em que por mais que “vassoura” seja considerado o termo “mais correto”, “bassoura” também é aceito.

No caso de “verruga” ou “berruga”, a recomendação para ficar mais tranquilo é usar a variante com V, uma vez que vai de acordo com a origem latina da palavra, verruca .

Exemplos

A verruga no meu pé começou a doer;

no meu pé começou a doer; Ele ficou preocupado com a berruga que apareceu na sua mão;

que apareceu na sua mão; A dermatologista de Juliana sugeriu remover a verruga do rosto;

do rosto; A berruga no braço dele era pequena, mas a incomodava;

no braço dele era pequena, mas a incomodava; Com o tempo, a verruga foi diminuindo de tamanho;

foi diminuindo de tamanho; A berruga parecia inofensiva, mas Rafa decidiu consultar um médico;

parecia inofensiva, mas Rafa decidiu consultar um médico; Existem vários tratamentos para remover uma verruga ;

; Ele não sabe o que fazer com a berruga que apareceu de repente;

que apareceu de repente; A verruga no dedo da Mari cresceu bastante com o tempo;

no dedo da Mari cresceu bastante com o tempo; Luís decidiu usar um creme para tentar eliminar a berruga .

