“Cinismo” ou “sinismo”: qual é o certo?

Se tem uma coisa que não suporto são pessoas que agem com cinismo ! Ops, será que o correto seria dizer “ sinismo “? A sonoridade pode até ser a mesma, mas só existe uma forma correta de escrever esse substantivo masculino.

O correto é “cinismo”, com a letra “c” no início. De acordo com o dicionário Michaelis, cinismo é o “procedimento que mostra desprezo pelos padrões sociais e morais vigentes”. É usado, muitas vezes, como sinônimo de sarcasmo ou impudor. Mas existe um outro significado menos conhecido da palavra – pelo menos entre quem não estuda filosofia !

O “cinismo” também é uma doutrina filosófica criada por Antístenes de Atenas (444-365 a.C.), na Grécia Antiga. Ela consistia principalmente no desprezo pelas convenções sociais vigentes, mas isso se dava por valorizar um estilo de vida mais simples e fundado na natureza. A palavra surgiu do grego kynismós .

Ah, uma última curiosidade! Embora “sinismo”, com “s”, não exista, “sínico” é uma palavra registrada nos dicionários! É usado para se referir aquilo ou aquele que é “relativo ou pertencente a China”.

Exemplos com “cinismo”

Diante da bronca dos pais, agiu com cinismo;

Todo adolescente tem um quê de cinismo e contestação;

Diante de uma sociedade hipócrita como essa, não nos resta nada além do cinismo;

Deixe de agir com cinismo e diga o que pensa!

Nem sempre o cinismo é a melhor alternativa. Por vezes, é melhor adaptar-se.

