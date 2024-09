Taís Ilhéu Repertório no Enem: 5 séries que já foram citadas em redações nota mil

Quem disse que o seu repertório em uma redação precisa ser exclusivamente com referências eruditas, de pensamentos de filósofos da Antiguidade ou de sociólogos do século 20? Notícias do mundo pop, filmes de Hollywood e séries de streaming também podem servir para mostrar sua bagagem cultural e, sim, te render uma nota mil .

Esse foi o caso de vários candidatos nos últimos anos, e o GUIA DO ESTUDANTE reuniu cinco exemplos para te inspirar. Confira abaixo!

+ Leia a redação do aluno que tirou mil no Enem citando autores incomuns

Grey’s Anatomy

No Enem 2023 , a vestibulanda Mariane Clementino tirou nota mil na redação que teve como frase-tema os “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” . Em meio à sua argumentação, ela citou uma série queridinha de quem presta Medicina : “Grey’s Anatomy”.

Em seu texto, Mariane explorou um período da série em que a personagem principal, Meredith Grey, abdica da sua carreira para assumir a responsabilidade sobre os filhos, enquanto seu marido, Derek, não quis abrir mão de seu trabalho e nem reconheceu o sacrifício feito por sua esposa.

Leia o texto completo da candidato e veja como ela desenvolveu o argumento.

Anne With an E

<span class="hidden">–</span> Netflix/CBC/Reprodução

A vestibulanda Maria Eduarda Graciano conquistou a tão sonhada nota mil no Enem 2022 citando a série da Netflix “Anne With an E”. Como o tema daquele ano era “ Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” , ela mencionou o preconceito sofrido por uma comunidade indígena, na série, por conta da ignorância de parte da população em relação à diversidade étnica.

A ideia da estudante foi comparar essa ignorância com o desconhecimento da sociedade brasileira com a própria identidade multiétnica do nosso país – o que desencadeia também preconceitos.

Aqui você encontra o texto na íntegra .

Aruanas

Seriado “Aruana” foca em ativistas que lutam para manter a Amazônia em pé. Fábio Rocha/Globo/Reprodução

Também no Enem 2022, uma série brasileira foi usada pelo candidato Luiz Henrique Nogueira dos Santos para falar sobre os “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil“.

A obra do Globoplay, Aruanas, ajudou o estudante a explorar a questão de ações ilícitas que prejudicam o meio ambiente e populações tradicionais sem punição. Isso porque ele mencionou as “dificuldades enfrentadas por mulheres que lutam contra esquemas criminosos na Amazônia e que tentam assegurar a segurança e a sobrevida das comunidades inseridas nesse meio.”

Leia o texto completo do estudante aqui.

Cidade Invisível

<span class="hidden">–</span> Netflix/Divulgação

Outra série brasileira que rendeu uma nota mil na edição de 2022, foi “ Cidade Invisível ”! obra foi citada logo no início do texto para ajudar na contextualização. A vestibulanda Fernanda Barbosa relacionou o cenário do país com a trama, explicando que uma população ribeirinha retratada na série é ameaçada por uma empresa que quer explorar os recursos da região, assim como diversos casos que ocorrem fora da ficção.

E não são só séries que podem ser usadas como repertório. Na mesma redação, Fernanda citou a clássica animação “O Corcunda de Notre Dame” para reforçar sua argumentação. Vem conferir o texto completo aqui.

Guerras do Brasil

<span class="hidden">–</span> Netflix/Reprodução

Minisséries também podem dar conta do recado. No Enem 2022, com o mesmo tema dos exemplos anteriores, a estudante Ana Alice Teixeira Freire, conquistou a nota mil em um texto que mencionava a minissérie documental “Guerras do Brasil”.

Ela explicou que a obra, que pode ser encontrada no catálogo da Netflix, mostra a reflexão do professor indígena Ailton Krenak sobre a dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais.

Com isso, ela conseguiu construir uma ligação entre o tema e o esquecimento e violência contra essa população mostrada ao longo da história.

Leia o texto de Ana Alice aqui e inspire-se!

