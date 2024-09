Luccas Diaz Qual é o coletivo de cachorro?

No clássico “101 Dálmatas”, o plano da vilã Cruella é usar a pele de filhotinhos da raça para fazer um casaco exclusivo. Como você bem já sabe, a estilista fracassa em seu intuito maléfico, e os cãezinhos passam todos a viver na casa do casal protagonista do filme. Aqui entre nós, imagina a quantidade de ração e jornalzinho que passou a ter na lista de compras deles? Para denominar essa quantidade de cães, deve haver um substantivo que dê conta da função. Qual seria, então, o coletivo de cachorro ?

Há algumas opções de substantivas coletivos para cachorros, mas o principal, sem dúvidas, é matilha .

Ou seja, podemos dizer que uma matilha vive junto do casal. Ou ainda, que o sonho da vilã era transformar a matilha em casacos luxuosos.

Outras opções, menos comuns, incluem: cachorrada ; canzoada ; canzoeira ; cainça ; cainçada ; e cainçalha . Diferente, não?

Continua após a publicidade

Não devemos, porém, nos confundir com alcateia . O termo é o substantivo coletivo de lobos. Um grupo de cães é uma matilha, e não uma alcateia.

Também é incorreto dizer “matilha canina”, uma vez que uma matilha é obrigatoriamente um grupo de cachorros, a adição de “canina” ao termo seria um pleonasmo.

Exemplos

O cão recém-chegado foi rapidamente aceito pela matilha ;

; A matilha de cães de serviço recebeu treinamento especial para ajudar pessoas com deficiência;

de cães de serviço recebeu treinamento especial para ajudar pessoas com deficiência; A presença de uma matilha nas redondezas preocupou os moradores da fazenda;

nas redondezas preocupou os moradores da fazenda; Durante a tempestade, a matilha encontrou refúgio em uma caverna;

encontrou refúgio em uma caverna; O treinador levou a matilha para um passeio no parque, onde todos se comportaram bem;

para um passeio no parque, onde todos se comportaram bem; O adestrador elogiou a disciplina da matilha , que seguiu todas as ordens sem hesitação.

Confira outras dúvidas de Português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.