Taís Ilhéu Qual o coletivo de “pássaro”?

Sabe quando você vê um monte de pássaros voando em sincronia ou pousando em um galho? Você sabia que existe um termo para descrevê-los como um grupo, isto é, um coletivo ?

Da mesma forma que um grupo de leões é chamado de “alcateia” e um grupo de peixes é um “cardume”, o mundo das aves também possui seu próprio termo. A diferença é que o coletivo de pássaros pode variar um pouco dependendo do contexto e do tipo de ave.

De maneira geral, você pode usar a palavra “ bando ” ou “ revoada “. No entanto, existem nomes específicos para algumas espécies. Confira exceções abaixo:

Embora o coletivo de flamingos também possa ser “bando”, muitas vezes, o termo utilizado é “ colônia “. Isso porque a palavra reflete a estrutura social das aves, que se reúnem em grandes grupos para se acasalar, alimentar e proteger umas às outras. O mesmo serve para pinguins.

também possa ser “bando”, muitas vezes, o termo utilizado é “ “. Isso porque a palavra reflete a estrutura social das aves, que se reúnem em grandes grupos para se acasalar, alimentar e proteger umas às outras. O mesmo serve para pinguins. Alguns coletivos de pássaros também têm origens em tradições e superstições. Por exemplo, um grupo de cegonhas é chamado de “ estolho “, uma palavra que vem do latim “stolum”, que significava um tipo de vestido ou túnica. O nome foi escolhido porque há uma associação visual da ave com um vestido. Além disso, há a crença popular de que, por elas serem da cor branca, muitas vezes associada à prosperidade em diferentes culturas, elas seriam portadoras de boa sorte e felicidade.

Ou seja, na dúvida, use a palavra “bando”, mas saiba que existem essa pequena diferença para algumas espécies.

Mas, afinal, por que usar coletivos?

Coletivos são palavras que se referem a um grupo de indivíduos ou coisas da mesma espécie para tornar a expressão mais clara e concisa.

O uso de coletivos é importante também porque ajuda a simplificar a comunicação e a evitar repetições. Por exemplo, em vez de dizer “ um grupo de pessoas “, você pode simplesmente dizer “público” ou “multidão”. Isso enriquece o vocabulário, até em uma redação para o vestibular, e facilita a compreensão ao permitir se referir a conjuntos de forma mais direta.

No caso de pássaros, o uso de coletivos também oferece informações sobre o comportamento e a ecologia das aves, a forma como elas interagem com a natureza ou mesmo entre si. Isso é muito útil para ajudar os cientistas a comunicarem observações e pesquisas com precisão e de uma maneira padronizada.

