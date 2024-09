Taís Ilhéu “Macacheira” ou “macaxeira”: qual é o certo?

Um tubérculo de casca grossa e marrom e com miolo esbranquiçado. Estamos falando da “macacheira” ou “macaxeira” ? O correto é “macaxeira” . A grafia é com “x” porque que se origina da palavra tupi: “makaxéra”. Há séculos, essa raiz faz parte da alimentação das comunidades indígenas, em especial na Floresta Amazônica. E, ao longo dos anos, essa raiz acabou sendo adotada em pratos típicos de muitas cidades brasileiras.

Macaxeira é um termo muito usado no Norte e Nordeste do Brasil, mas nas outras regiões, essa raiz ganhou mais 15 nomes diferentes, segundo o dicionário Houaiss:

mandioca;

mandioca-brava;

mandioca-doce;

mandioca-mansa;

aipim;

aipi;

castelinha;

ipim;

macamba;

maniva;

maniveira;

mucamba;

pão-de-pobre;

tapioca;

uaipi.

Como você chama esse alimento na sua cidade?

Pratos típicos em todo o Brasil

A macaxeira é a raiz de maior uso no país. Ela é muito versátil, pois pode ser consumida frita, cozida ou em receitas como massas, pães, bolos, caldos, farinhas etc. No Nordeste, a macaxeira se transforma em deliciosas tapiocas. No Norte, especialmente no Pará, a raiz vira um caldo amarelado chamado tucupi, que serve de base para receitas, como o tacacá e o famoso pato no tucupi.

Já no Centro-Oeste, um dos pratos mais famosos do Pantanal é o caribéu, feito com o tubérculo e cozido de carne. No Sul, a raiz vira bolinhas de fécula misturadas no suco de uva ou no vinho tinto, é a sobremesa conhecida como sagu. Com a fécula, também é possível produzir o polvilho, principal ingrediente do tradicional pão-de-queijo mineiro, na região Sudeste.

Esse tubérculo é tão especial que sua farinha foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como um bem imaterial em estados como Pará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Exemplos no dia a dia

Como usar a palavra “macaxeira”? Aqui tem alguns bons exemplos. Anote aí!

Você já experimentou um pedaço desse bolo de macaxeira?

Eu amo macaxeira frita! Pena que é muito calórica.

Quero provar esta receita de escondidinho de macaxeira. Parece deliciosa!

Em quais pratos eu posso usar a farinha de macaxeira?

Quer mais um exemplo? Veja como Djavan usou a palavra macaxeira em sua música “Farinha”:

“A farinha tá no sangue do nordestino

Eu já sei desde menino o que ela pode dar

E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha

Vou na vizinha pegar pra fazer pirão ou mingau

Farinha com feijão é animal

O cabra que não tem eira nem beira

Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira

A macaxeira é popular

É macaxeira pr’ali, macaxeira pra cá

E em tudo que é farinhada a macaxeira tá”.

