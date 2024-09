Taís Ilhéu “Comigo” ou “com migo”: qual é o certo?

Você já teve essa dúvida na hora de escrever “ comigo ”? Ou será “ com migo ”? O correto é escrever tudo junto: “comigo”. A palavra vem da contração da preposição “com” e do pronome “mim”, formando um pronome pessoal oblíquo tônico indicativo da 1.ª pessoa do singular e que tem a função de objeto indireto nas orações.

Observe que a palavra “mim” é usada precedida de diversas preposições, como: de mim, para mim, por mim, sem mim. Mas, com a preposição “com”, ela sofre a contração e se torna “comigo”.

A origem vem do português arcaico

Por que “ com mim ” virou “ comigo ”? A origem remonta ao século XIII, na transição entre a Língua Portuguesa arcaica para a moderna. Em textos antigos, costumava se usar a forma “migo” (na 1ª. pessoa do singular), tigo (2ª. do singular), sigo (3ª. do singular), nosco (1ª. do plural) e vosco (2ª. do plural). A noção de “com” estava implícita em todas essas palavras.

“Migo” derivava do latim “mecum”, que combina o pronome “me” com a preposição “cum”. O mesmo processo ocorria com os termos usados em outras pessoas (no singular e no plural).

Mas, ao longo do tempo, o uso do “migo” se perdeu e os falantes passaram a usar “com + migo” para reforçar a ideia de companhia. Inicialmente a palavra parecia um pleonasmo, mas acabou se consolidando como norma gramatical moderna.

Exemplos de uso do “comigo”

Geralmente, usamos a palavra “comigo” para indicar algo que acontece em nossa presença ou que envolve nossa companhia. Ou também para denotar posse, quando queremos enfatizar que algo estava sob nossa responsabilidade. Veja alguns exemplos aqui.

Você pode ir ao mercado comigo?

Minha mãe perdeu a paciência comigo.

O livro não está comigo.

Você quer se casar comigo?

Por favor, não converse mais comigo!

Essa música mexe demais comigo.

Na canção “Meu refrão”, Chico Buarque usa várias vezes a palavra “comigo”. Olha só o trecho abaixo:

Meu melhor amigo é meu violão

Meu melhor amigo é meu violão

Já chorei sentido de desilusão

Hoje estou crescido

Já não choro não

Já brinquei de bola, já soltei balão

Mas tive que fugir da escola

Pra aprender a lição

Quem canta comigo , canta o meu refrão

Meu melhor amigo é meu violão

Meu melhor amigo é meu violão”

Veja outras dúvidas de português .

