Luccas Diaz Quem são os 18 brasileiros homenageados no teto do Museu do Ipiranga

O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga , é um marco nacional. Construído entre 1885 e 1890, foi desde sempre projetado para ser um monumento que celebrasse a Independência do Brasil . Afinal, foi ali, às margens do rio Ipiranga, que D. Pedro I decretou que o Brasil não seria mais uma colônia de Portugal. A construção impressiona pela beleza e também pelo acervo – para onde você vai, encontra quadros, esculturas e itens arqueológicos que recontam a história do país.

Entre essas peças, no teto da escadaria principal, há 18 pinturas que circundam a claraboia do salão em uma sanca. Nelas, estão retratados 18 brasileiros que deixaram seu legado na luta pela independência do país. Mas quem são eles?

+ No bicentenário da Independência, Museu do Ipiranga reabre em São Paulo

<span class="hidden">–</span> Wikimedia Commons/Reprodução

Antes de solucionar esse mistério, porém, vale dar um passo para trás. Parte das obras que estão presentes no museu hoje nem sempre estiveram ali – incluindo os 18 retratos. Antes da reforma de 2022, que precedeu o bicentenário da independência, houve outra grande reforma no museu, em 1922, em razão do centenário do mesmo evento. Na época, o mote da reforma foi intensificar o caráter histórico do museu, realçando também o papel de São Paulo no processo de desenvolvimento do país.

Uma nova decoração interna foi projetada para o centenário, com reformas e ampliação de acervos nos principais ambientes do museu, como o saguão, a escadaria e o salão nobre. Ao cargo desta mudança, esteve o então diretor da instituição, Afonso Taunay (1876-1958). O historiador tinha uma visão clara para o museu: engrandecer os ícones nacionais e contar positivamente a história brasileira a partir de um ponto de vista heroico, nobre e pacífico.

+ Independência ou Morte: a história por trás da pintura de Pedro Américo

É por este motivo que, por exemplo, na escultura de bronze de D. Pedro I que fica no centro da escadaria, o monarca usa uma farda de honra e porta um sabre embainhado – considerada uma arma branca. O mesmo direcionamento também pode ser visto no retrato de Tiradentes (também na escadaria). O mártir foi representado envolto em cordas: um aceno à maneira que foi morto (enforcado e depois esquartejado), sem apelar, porém, à violência envolvida.

Paralelamente, a outra missão dada a Taunay foi a de exaltar a participação dos paulistas na história do país – sobretudo, através dos chamados bandeirantes . Há dezenas de obras que remetem a essas figuras. Nessa narrativa proposta, esses “desbravadores paulistas” representam alegoricamente a própria ampliação do território brasileiro. Ao longo das três parede que cercam a escadaria principal, há seis esculturas de bandeirantes espalhadas, como se estivessem “de guarda” pela terra de D. Pedro (no centro).

Continua após a publicidade

Escultura de D. Pedro I no centro; dois dos seis bandeirantes nas extremidades ao seu lado; e, acima, na sanca antes da claraboia, parte dos dezoito retratos Heloisa Bortz/Museu do Ipiranga/Divulgação

Todo este contexto é necessário para compreendermos melhor as intenções por parte da seleção e curadoria dos tais ícones da independência estampados no teto. Em discussões mais atuais, já se sabe que a população teve um papel central no processo da separação de Portugal. Ainda que D. Pedro I leve todo o crédito, dezenas de outras figuras foram relevantes no processo. Por não serem da realeza – ou mais especificamente por serem escravizados , mulheres ou indígenas –, ficaram de fora dos livros de História.

+ 7 de setembro: descubra o verdadeiro grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga

Os 18 retratos encomendados por Taunay aos artistas Domenico Failutti (1872-1923) e Oscar Pereira da Silva (1867-1939), portanto, são a visão do direito – e da época – perante o processo de independência do país. Mas, sobretudo, são reflexo da narrativa que o Museu Paulista desejava transmitir. Conheça abaixo quem são eles (em ordem aleatória).

Os 18 homenageados no teto do Museu do Ipiranga

1. Cipriano Barata

Cipriano José Barata de Almeida (1762-1838) foi um dos mais importantes e radicais pensadores políticos do Brasil colonial e início do Império. Foi ativista da Conjuração Baiana, defendendo a abolição da escravidão, a república e a igualdade social. Apesar da repressão às ideias liberais, suas ideias continuaram a circular e inspiraram outras gerações. Era um crítico ferrenho da monarquia e defendia um sistema republicano de governo.

2. José da Silva Lisboa

José da Silva Lisboa (1756-1835) foi um economista, político e escritor brasileiro, também conhecido como Visconde de Cairu. Desempenhou um papel crucial na promoção das ideias liberais e na abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, um passo importante para a independência econômica do Brasil.

3. Joana Angélica de Jesus

Joana Angélica de Jesus (1761-1822) é a única mulher entre os homenageados. Em 19 de fevereiro de 1822, soldados portugueses, em uma tentativa de reprimir os movimentos independentistas na Bahia, invadiram o convento onde Joana Angélica vivia. A abadessa se interpôs entre os soldados e as religiosas, tentando impedir a invasão. Foi atingida por uma baioneta e morreu defendendo o convento. Seu assassianto a tornou um símbolo da luta pela independência brasileira.

Continua após a publicidade

4. Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque

Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque (1788-1848), o coronel Coutinho, foi um líder político e militar baiano que desempenhou um papel fundamental na luta pela independência do Brasil. Foi um dos principais heróis da Guerra da Independência na Bahia, sendo o primeiro a se rebelar militarmente contra a ditadura do português Madeira de Melo. Sua ação foi fundamental para mobilizar outros grupos e fortalecer o movimento separatista na região.

5. Marquês de Queluz

João Severiano Maciel da Costa, o Marquês de Queluz (1769-1833), foi um político e administrador colonial brasileiro. Como ministro da Fazenda e da Guerra no governo de D. Pedro I, teve um papel importante na estruturação do Estado brasileiro após a independência, ajudando a consolidar o poder central do novo império.

6. Estêvão Ribeiro de Resende

Estêvão Ribeiro de Resende (1777–1856) ocupou diversos cargos importantes, incluindo o de presidente da Província de Mato Grosso e Ministro da Justiça do Império. Foi agraciado com o título de Marquês de Valença por Dom Pedro I, em reconhecimento aos seus serviços ao Império, sendo um dos primeiros a receber este tipo de nobreza no Brasil. Sua atuação política foi marcada por uma forte defesa da monarquia e da consolidação do poder imperial​.

7. Antônio Pereira Rebouças

Antônio Pereira Rebouças (1798-1877) foi um intelectual e político baiano. Filho de uma escravizada liberta, conseguiu ascender socialmente e desempenhar um papel relevante na vida política do país. Após a independência, tornou-se defensor ferrenho da Constituição e dos direitos civis, especialmente para a população negra, se tornando um dos primeiros abolicionistas do país.

8. Senador Vergueiro

Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (1778-1859) foi um fazendeiro de café e político luso-brasileiro. Foi o responsável por trazer os primeiros imigrantes europeus para trabalharem nas fazendas de café, movimento que contribuiu para a modernização da agricultura do período. Esse sistema de parceria foi uma alternativa à escravidão, permitindo que os imigrantes tivessem a oportunidade de ascender socialmente e se tornarem proprietários de terras – pelo menos, em teoria. Foi também Ministro da Justiça durante o Segundo Reinado.

Continua após a publicidade

9. Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta

Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta (1772-1842), o Marquês de Barbacena, foi um diplomata e político. Foi responsável por negociar o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal e posteriormente liderou missões diplomáticas importantes que asseguraram o apoio de outras nações à causa brasileira.

+ Independência da Bahia: tudo o que você precisa saber

10. Mariano José Pereira da Fonseca

Mariano José Pereira da Fonseca (1773-1848), conhecido como Marquês de Maricá, foi um político, economista e pensador brasileiro. Foi conselheiro de Dom Pedro I durante o processo de independência do Brasil, contribuindo para a consolidação da nova nação.

11. Lord Cochrane

Britânico, Thomas Cochrane (1775-1860), o Lord Cochrane, foi contratado por Dom Pedro I em 1823 para comandar a Marinha Imperial e ajudar a consolidar a independência do país. Sua atuação foi fundamental para a vitória brasileira na Guerra da Cisplatina, conflito que envolveu o Brasil e o Império Português pela posse da província do Uruguai. Apesar de seus serviços, foi um personagem controverso, conhecido por sua personalidade arrogante e por suas ações muitas vezes questionáveis.

12. Hipólito da Costa

Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça (1774-1823) foi um jornalista, maçom e diplomata brasileiro, considerado o patriarca do jornalismo brasileiro. Seu maior feito foi a criação do Correio Braziliense, o primeiro jornal brasileiro a defender abertamente a independência do país e a propagar ideias liberais e iluministas.

13. Francisco de Paula Sousa e Melo

Francisco de Paula Sousa e Melo (1791-1854) foi um político brasileiro de grande relevância, especialmente no período pós-Independência. Foi senador por São Paulo, primeiro-ministro do Brasil e ministro da Fazenda. Uma de suas principais contribuições foi a lei que instituiu o parlamentarismo no Brasil, em 1847. Essa medida visava fortalecer o poder legislativo e limitar o poder do imperador.

Continua após a publicidade

14. Lino Coutinho

José Lino dos Santos Coutinho (1784-1836) destacou-se como médico, poeta e político. Foi o responsável pela criação da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1832, e pela formação de uma biblioteca com um dos acervos mais ricos do país na época. Eleito deputado pela Província da Bahia para as Cortes de Lisboa (1821-1822), participou ativamente dos debates sobre a independência do Brasil. Posteriormente, foi presidente da província do Rio de Janeiro e contribuiu para a organização da recém-proclamada nação.

15. José Joaquim de Lima e Silva

José Joaquim de Lima e Silva (1787-1855) foi uma figura importante na formação do Brasil como nação independente. Na Guerra da Independência, teve um papel de destaque comandando tropas e participando de diversas batalhas. Após a independência, dedicou-se à organização e profissionalização do Exército Brasileiro, estabelecendo as bases para uma força armada forte. Em 1823, foi nomeado presidente da província da Bahia.

16. Pedro Labatut

Pierre Labatut (1776-1849), o Pedro Labatut, foi um militar francês que teve um papel relevante na consolidação da independência do Brasil. Reuniu e treinou um exército composto por brasileiros e estrangeiros, formando o chamado “Exército Pacificador”. Sob o seu comando, enfrentou diversas batalhas contra as forças portuguesas, culminando na vitória brasileira e na libertação da Bahia julho de 1823.

17. Francisco de Santa Teresa Jesus Sampaio

Francisco de Santa Teresa Jesus Sampaio (1778-1830) foi uma figura proeminente no Brasil do século 19, destacando-se como um intelectual religioso com profundo conhecimento em história, filosofia , teologia e política. Essa versatilidade o tornou uma figura influente nos debates intelectuais da época. Sua proximidade com a Corte o fez um nome influenciador na política.

18. Joaquim Xavier Curado

Joaquim Xavier Curado (1746-1830) foi um dos principais militares brasileiros do período colonial e início do Império, sendo um dos nomes mais apontados na história da defesa do território nacional e na construção da identidade militar brasileira.

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.