Enem: o segredo das redações nota mil na proposta de intervenção

Faltam dois meses para o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) e, a esta altura, muitos candidatos já conhecem a estrutura da dissertação-argumentativa exigida no exame. Sabem também que a competência 5 da redação , a conclusão , que pede a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos . Mas como garantir uma proposta perfeita, que consiga completar a pontuação que falta para a tão sonhada nota mil ?

Pensando em ajudar quem fará o exame, o GUIA DO ESTUDANTE analisou 22 redações nota mil do Enem para entender o que elas tinham e comum. O que descobrimos? Que todas citavam o governo de alguma forma na proposta de intervenção!

Porém, atenção: não basta escrever “governo” no texto e esperar que a nota máxima estará, automaticamente, garantida. Abaixo, entenda melhor!

Como elaborar uma boa proposta de intervenção?

Mas afinal, por que citar o Estado como responsável pela solução do problema colocado? Por que a função do governo é justamente criar regras e gerir os interesses sociais e econômicos da sociedade! Nossa própria Constituição de 1988 , em seu artigo 3º, lista entre as funções do Estado “propiciar o bem estar, harmonia social, qualidade de vida e garantir todos os meios para que a democracia seja exercida”.

Retomando o que dissemos no início do texto, não basta escrever na proposta de intervenção que é função do “governo” solucionar determinado problema. É preciso demonstrar conhecimento sobre como funciona a máquina pública em suas diferentes instâncias, e quais são as esferas governamentais às quais os cidadãos podem recorrer.

No Brasil, existem três tipos de instâncias de poderes estabelecidas pela Constituição:

Executivo: é responsável por executar as leis e propor normas jurídicas na administração do Estado, sempre com o objetivo de atender os interesses da sociedade. Existem âmbitos para diferentes cargos. O presidente é responsável federalmente. Já os governadores, possuem responsabilidade estadual. No municipal, são os prefeitos. Além disso, dentro do Poder Executivo existem os Ministérios que atuam em cada área, como o Ministério da Educação (MEC) ou o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Legislativo: é formado por vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. Sua função essencial é a elaboração de leis. Aqui , o GUIA explica as principais atribuições de um vereador;



Judiciário: reúne juízes e desembargadores que são responsáveis por interpretar e fiscalizar o cumprimento das leis para que estejam sempre de acordo com a Constituição. Na teoria, garante o equilíbrio entre os poderes Legislativo e Judiciário. Além disso, assegura que elas sejam cumpridas por todos os cidadãos, empresas, governantes e políticos.

Vale lembrar que durante toda sua dissertação, o candidato deve se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista. Porém, todo seu enredo precisa ter coesão com o tema proposto inicialmente pelo Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), incluindo a proposta de intervenção.

Apesar de todos os exemplos abaixo terem o governo presente na proposta de intervenção, também existem outros personagens que podem ser citados. De acordo com a Cartilha do Participante disponibilizada pelo Inep, eles são: atores sociais no âmbito individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial são capazes de realizar ações para resolver as situações na proposta de intervenção. Conheça aqui um macete para decorar esses diferentes grupos.

Conclusões nota mil

Veja abaixo as conclusões e propostas de intervenção de quatro candidatos que alcançaram a nota mil na redação do Enem.

Lembrando que em 2022 o tema da redação foi “Desafios para a valorização de povos tradicionais no Brasil” . Já em 2023, foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” .

Victória da Silva Nascimento (2023)

“Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para dar notoriedade às atividades laborais de cuidados desempenhadas por mulheres. Para isso, o Ministério da Educação , como órgão responsável por construir a mentalidade dos cidadãos, deve incluir, na Base Nacional Comum Curricular, a disciplina “tarefas domésticas”, de modo a orientar também os homens na realização desses trabalhos, a fim de reverter a mentalidade machista que impera. Ademais, o governo federal, como instância máxima executiva, deve criar uma agenda econômica democrática, por intermédio da destinação de recursos voltados à remuneração das mulheres que prestam serviços de cuidado, com a finalidade de valorizá-las e garantir a igualdade de oportunidades. Assim, os versos da canção do Péricles deixarão de representar o corpo social brasileiro.”

Rodrigo Junqueira Santiago (2022)

“Em síntese, o impacto causado ao meio ambiente e a desconsideração de seus saberes são grandes agentes de desvalorização das comunidades tradicionais. Por isso, cabe ao Ministério do Meio Ambiente proteger os biomas do país, através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade de salvaguardar o modo de vida de diferentes povos, tornando possível a manutenção da diversidade cultural brasileira. Além disso, o Ministério da Educação deve promover a discussão sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais, por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas, a fim de divulgar a visão de mundo desses grupos, fomentando uma convivência pacífica entre toda a população.”

Letícia Fernandes de Morais (2023)

“Logo, para superar os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, cabe ao poder público, em parceria com o Ministério da Família , promover a valorização do trabalho feminino de cuidado. Dessa forma, por meio de campanhas na mídia nacional que sensibilizem a população, bem como pela promulgação de projetos de apoio financeiro destinados às mulheres que saem do trabalho formal para realizar o trabalho de cuidado, tem-se o intuito de mitigar o legado histórico de preconceito e garantir o devido valor do trabalho de cuidado feito pelas mulheres no Brasil. Posto isso, espera-se assegurar a importância do trabalho de cuidado feito pela mulher e superar o cenário mostrado por Jane Austen.”

Luís Felipe Alves Paiva de Brito (2022)

“Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Para isso, o Ministério da Educação – órgão responsável pelo estabelecimento da grande curricular das escolas – deve educar os alunos a respeito dos empecilhos à preservação dos indígenas, por meio da inserção da matéria “Estudos Indigenistas” no ensino básico, a fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento – pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando à valorização de tais pessoas, mediante canais de denúncias.”

