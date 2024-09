Taís Ilhéu “Autoajuda” ou “auto-ajuda”: qual é o certo?

Ela está na lista dos livros mais lidos, em milhares de vídeos no Youtube, em quadros decorativos, cadernos, imagens compartilhadas nas redes sociais, e por aí vai. É claro que estamos falando da auto-ajuda ! Ou será que o correto é escrever autoajuda , tudo junto?

Podem culpar o (não tão novo assim) Acordo Ortográfico! Foi ele quem derrubou o hífen deste termo, tornando “ autoajuda ” a única forma correta de escrever . De acordo com o Dicionário Michaelis, autoajuda é definido como:

“procedimento de ajudar a si mesmo, utilizando os próprios recursos interiores (morais, mentais, emocionais) para superar uma dificuldade de ordem psicológica ou física (saúde, trabalho, finanças etc.), a fim de atingir um objetivo de ordem prática.”

“Autoajuda” é escrito junto porque, de acordo com as regras gramaticais da Língua Portuguesa, só levam hífen os termos formados por derivação prefixal cujo prefixo termina com a mesma letra da palavra seguinte – ou quando esta começa com “h”. Veja só estes dois casos:

auto-observação

auto-hipnose

Como este não é o caso de “autoajuda”, em que a junção acontece entre o “o” e o “a”, não devemos utilizar o sinal.

Exemplos com autoajuda

Aquele livro de autoajuda tornou-se um best seller instantâneo;

Não me venha com este papo de autoajuda!

Autoajuda nem sempre precisa ser algo negativo;

Reparou que ela só posta mensagens de autoajuda nas redes sociais?

Ficou famoso apenas por ser coach e publicar vídeos de autoajuda.

