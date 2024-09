Taís Ilhéu “Buffet” ou “biffet”: qual é o certo?

Você está organizando uma festa de aniversário e já cuidou da decoração, da lista de convidados, das músicas que serão tocadas e da locação para o evento. Agora, só falta contratar um buffet . Ou será que o correto seria dizer “ biffet “? A partir de agora, não precisa mais ficar desconfortável ou desconversar toda vez que for pronunciar essa palavra!

A boa notícia é que uma das pronúncias está correta. A má é que ambas as escritas estão erradas, pelo menos em português. O certo, de acordo com os dicionários, é “bufê” , com apenas um “f”, sem o “t” e com acento circunflexo no “e”. Isso porque “bufê” é um estrangeirismo, adaptado do original francês “buffet”.

Na prática, você até pode usar a versão francesa, como fazemos com várias outras palavras, só tenha em mente que ela não é uma palavra reconhecida na nossa língua.

Exemplos

Contratou o serviço de bufê mais caro da cidade;

O bufê da formatura estava terrível! Ninguém comeu direito.

Aquele bufê é de uma famosa chef francesa.

