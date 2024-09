Taís Ilhéu Gabarito do Encceja 2024: veja respostas para o Ensino Médio

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou, nesta quinta-feira (5), o gabarito do Encceja 2024 . Por meio do exame, jovens e adultos que não concluíram os estudos no tempo adequado conseguem o diploma. Abaixo, você confere quais eram as respostas corretas para as provas de Ensino Médio – incluindo questões de Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Ciências Humanas.

Quando sai o resultado do Encceja?

De acordo com o edital do exame, o resultado está previsto apenas para 23 de dezembro , pouco antes do Natal. Para ser “aprovado” no Encceja e conseguir o diploma de conclusão dos estudos, os candidatos precisam alcançar ao menos 100 pontos em cada área do conhecimento e 5 pontos na redação. Mas vale lembrar que, assim como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o número de acertos não corresponde diretamente à nota, já que o exame é corrigido pelo método TRI (Teoria de Resposta ao Item).

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

Resultados: 23 de dezembro

