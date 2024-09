Taís Ilhéu Gabarito do Encceja 2024: veja respostas para o Ensino Fundamental

O gabarito do Encceja 2024 já está disponível para consulta! Brasileiros de todos os cantos fizeram as provas do exame no último dia 25, em busca do certificado de conclusão do Ensino Básico. Agora, já podem conferir as respostas oficiais e terem uma noção de seu desempenho. Vale lembrar que o resultado final só sai em 23 de dezembro . Abaixo, você confere quais eram as alternativas corretas das provas de Ensino Fundamental, para todas as disciplinas.

Quantas questões precisa acertar no Encceja?

De acordo com o edital do exame, o resultado está previsto apenas para 23 de dezembro , pouco antes do Natal. Para ser “aprovado” no Encceja e conseguir o diploma de conclusão dos estudos, os candidatos precisam alcançar ao menos 100 pontos em cada área do conhecimento e 5 pontos na redação. Mas vale lembrar que, assim como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o número de acertos não corresponde diretamente à nota, já que o exame é corrigido pelo método TRI (Teoria de Resposta ao Item). Por isso, não há um número exato de questões que o candidato precisa acertar no Encceja. Só a nota final dirá se ele foi aprovado ou não.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

Resultados: 23 de dezembro

