Taís Ilhéu Minecraft: conheça 3 jeitos de estudar dentro do jogo

Alguns estão descobrindo esse universo agora, com o lançamento do filme . Outros, começaram a se aventurar por lá quando “tudo ainda era mato”. O fato é que o Minecraft há tempos deixou de ser apenas um jogo : virou um espaço para conhecer pessoas, criar negócios e, por que não, estudar .

Criando um perfil e circulando pelos diferentes espaços do game é possível encontrar aulas de todas as disciplinas do Ensino Básico, “emprestar” livros e até conhecer museus e espaços históricos importantes, como o Museu Britânico e a Basílica de São Pedro.

Listamos abaixo alguns caminhos para misturar diversão e conhecimento.

Aulas de reforço

Sala de aula da Universidade Craftsapiens Universidade Craftsapiens/Reprodução

Não consegue entender de forma alguma a aula de trigonometria da escola? Quer ter uma aula de História interessante, que te prenda do início ao fim? Ou então está buscando alguém com quem praticar redação? Saiba que é possível fazer tudo isso dentro do Minecraft. Uma das iniciativas que oferecem aulas gratuitas, ministradas por professores especializados, é a Universidade Craftsapiens , criada pelo professor de Física, Helton Gonçalves.

Os professores atendem três turmas:

Ensino fundamental I (quarto ao sexto ano)

Ensino fundamental II (sétimo ao nono ano)

Ensino Médio com foco no Enem

Para assistir às aulas, basta ter o Minecraft instalado em qualquer aparelho, seja celular , tablet , notebook , computador ou até mesmo um console como Xbox ou Playstation. Além disso, é necessário entrar no Discord da escola pelo endereço discord.gg/craftsapiens , e no servidor dentro do jogo através do IP em jogar.craftsapiens.com.br.

Bibliotecas

Biblioteca do Repórteres sem Fronteiras dentro do Minecraft Minecraft/Divulgação

Se toda vez que você pega em um livro acaba se distraindo e indo jogar Minecraft, essa pode ser a alternativa para enganar seu cérebro. Que tal pegar um livro na biblioteca, mas dentro do game? Para tornar tudo ainda mais interessante e irresistível, você pode experimentar ler um título da biblioteca do Repórter Sem Fronteiras . A entidade global, que luta pela liberdade de imprensa, criou um espaço para abrigar livros e reportagens que foram censurados por governos ditatoriais ao redor do mundo. Saiba como chegar ao espaço dentro do universo.

Museus e espaços históricos

<span class="hidden">–</span> minecraft/Reprodução

Visitar um museu ao vivo e em cores é insubstituível, disso ninguém vai discordar. Mas enquanto você não pode dar a volta ao mundo conhecendo todos os museus mais importantes, que tal apreciar a arte e a história dentro do game? Diversas iniciativas criaram réplicas destes espaços no universo de Minecraft. A Universidade Craftsapiens tem uma réplica da Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano.

Algumas instituições de arte, como o Museu Britânico, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e o Young Museum também já levaram algumas de suas exposições para lá.

