As inscrições para o vestibular na Unesp 2025 (Universidade Estadual Paulista) abriram nesta quarta-feira, 4 de setembro, e seguem até 10 de outubro. A primeira fase, com questões de múltipla escolha, acontece em 15 de novembro (feriado da Proclamação da República ). Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Vunesp e preencher formulário com as informações pessoais, de contato e socioeconômicas solicitadas. Listamos todas mais abaixo.

Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 8 e 9 de dezembro, respondendo a 36 questões discursivas e elaborando uma redação . Este ano terão 6.596 vagas disponíveis. O resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição sai no dia 26 de setembro e quem não foi contemplado pode entrar com recurso.

O que precisa para se inscrever

Para realizar a inscrição no vestibular da Unesp, o candidato deverá fornecer as seguintes informações:

Questionário Socioeconômico : Não deixar nenhuma resposta em branco

: Não deixar nenhuma resposta em branco Nome do candidato: Digitar o nome completo. Se o espaço não for suficiente, abreviar uma palavra de meio, sem usar ponto.

Digitar o nome completo. Se o espaço não for suficiente, abreviar uma palavra de meio, sem usar ponto. CPF (Cadastro de Pessoas Físicas): O candidato deverá indicar o seu próprio número. Aquele que ainda não o possui deverá consultar o site https://www.receita.fazenda.gov.br onde constam informações sobre como obtê-lo.

O candidato deverá indicar o seu próprio número. Aquele que ainda não o possui deverá consultar o site https://www.receita.fazenda.gov.br onde constam informações sobre como obtê-lo. Número do Documento (RG / CIN / RNE) : Preencher com o número da identificação. Se estrangeiro não naturalizado, indicar o número do passaporte.

: Preencher com o número da identificação. Se estrangeiro não naturalizado, indicar o número do passaporte. Órgão Emissor: Órgão público responsável pela emissão do seu documento.

Órgão público responsável pela emissão do seu documento. Data Emissão: Data em que o órgão emissor expediu o seu documento.

Data em que o órgão emissor expediu o seu documento. Endereço completo: País, CEP, nome do logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado

País, CEP, nome do logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado Nacionalidade : Selecione o País onde reside.

: Selecione o País onde reside. Natural da Cidade : Indique o nome da cidade onde reside.

: Indique o nome da cidade onde reside. Natural da UF: Selecione o nome do estado brasileiro onde reside. Caso resida no exterior, selecionar “Estrangeiro”.

Selecione o nome do estado brasileiro onde reside. Caso resida no exterior, selecionar “Estrangeiro”. Sexo: Indique o sexo indicado em seu registro de nascimento.

Indique o sexo indicado em seu registro de nascimento. Data de Nascimento: Preencher com o dia, o mês e o ano.

Preencher com o dia, o mês e o ano. Estado Civil: Selecione uma opção

Selecione uma opção Nome Social: Utilizar Nome Social: Indique se “Sim” ou “Não”

Utilizar Nome Social: Indique se “Sim” ou “Não” Contato (mesmo que para recado)

– Telefone Celular: Indique o DDD e o número.

– Telefone Residencial: Indique o DDD e o número.

– Telefone Comercial: Indique o DDD e o número.

– E-mail: Indique o seu endereço eletrônico.

– Nome da Mãe: Indique o nome completo.

– Nome do Pai: Indique o nome completo.

– É deficiente: Indique “Sou deficiente” ou “Não sou deficiente”.

– CID (Classificação Internacional de Doença): Se indicar “Sou deficiente” na pergunta anterior, deve indicar o código do CID. Essa classificação deve ser feita por um profissional da área da saúde.

A Unesp

A Unesp é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Calendário da Unesp

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

4 de setembro a 10 de outubro Primeira fase: 15 de novembro

15 de novembro Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

8 e 9 de dezembro Resultado: 31 de janeiro de 2025

