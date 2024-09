Luccas Diaz Agora que o X caiu, veja 5 maneiras de se manter informado sobre o mundo

Não deu outra: após não cumprir as ordens do ministro do STF , Alexandre de Moraes , o X (antigo Twitter) foi suspenso no Brasil. Segundo usuários, a plataforma começou a sair do ar já na madrugada de sábado (31). Ainda de acordo com a ordem de suspensão, aqueles que acessarem a rede social via tecnologia VPN poderão ser multados em até R$50 mil. O X estava presente no país desde 2008 e, entre outras funções, era conhecido por ser uma forma de se conectar com os principais acontecimentos do mundo em tempo real.

Além da saudade, ex-usuários relatam um sentimento de FOMO desde a suspensão. Ao pé da letra, a sigla em inglês representa o “medo de estar perdendo alguma coisa”. Entre as hipóteses, esse sentimento poderia estar sendo causado pela impressão de que a rede social possibilitava estar por dentro de tudo que era mais relevante no mundo naquele momento. As notícias, afinal, sempre foram uma parte fundamental do dinamismo do X.

Para os órfãos da plataforma que desejam se manter atualizados com as principais notícias e discussões do mundo em tempo real, o GUIA DO ESTUDANTE foi atrás de soluções. Separamos 5 soluções que mantém o leitor atualizado de uma maneira tão fácil (ou até mais) quanto a que o X fazia.

1. Baixe apps de portais de notícias e ative as notificações

Para quem sente falta da adrenalina de ler um tweet escrito “URGENTE!” publicado há poucos segundos, essa solução é ideal. Grandes portais de notícia possuem aplicativos para celular que, ao baixá-los, permitem acionar o envio de notificações ao longo do dia com as notícias mais quentes. É uma excelente forma de se manter informado sem precisar correr atrás das notícias – nem que seja fazendo o mínimo, isto é, lendo somente o título escrito na notificação. Há tanto opções gratuitas quanto as de jornais e revistas por assinatura.

2. Siga portais de notícias em outras redes sociais

A dica pode ser a mais óbvia, mas funciona. Afinal, não é só porque o X foi suspenso no Brasil, que as outras redes sociais perderam o seu mérito. Na verdade, a rede nem era a mais acessada pelos brasileiros. Segundo o mais recente levantamento do Digital , do tradicional DataReportal, o X se encontrava em 9º lugar na lista das redes mais usadas no país, com 22,1 milhões de usuários.

WhatsApp (147 milhões de usuários); YouTube (144 milhões); Instagram (134,6 milhões); Facebook (111,3 milhões); TikTok (98,5 milhões); LinkedIn (68 milhões); Messenger (59,9 milhões) e Pinterest (37,1 milhões) estavam na frente da plataforma.

Dessa forma, é bastante possível se manter atualizando utilizando outras redes sociais. Entre elas, destaque para o Instagram, onde é possível seguir o perfil verificado de portais de notícia e acompanhar os conteúdos por meio das postagens, stories e lives. Por lá, o GUIA DO ESTUDANTE está presente no @guiadoestudante , postando diariamente conteúdos relacionados ao mundo dos estudos e vestibulares, assim como as principais discussões da atualidade.

3. Permita notificações push

Muitas vezes ignorada, a ferramenta de notificações push é uma boa opção para se manter informado sem grandes esforços. Essas notificações são aquelas que chegam no celular ou no desktop trazendo algum link que foi publicado recentemente. Ao entrar nos portais de notícia de sua preferência, permita a opção de ativar as notificações. Fazendo isso, você autoriza que o endereço lhe envie notificações ao longo do dia com as principais publicações. Não há a necessidade de baixar nenhum aplicativo e é possível cancelar os envios a qualquer momento.

4. Seguir canais no WhatsApp ou Telegram

Os canais no WhatsApp e no Telegram são outra maneira de se manter informado. Das opções anteriores, talvez seja a que mais permita a visualização do engajamento de outros usuários. Ainda que não tenha espaço para respostas ou comentários, é possível reagir às mensagens usando um emoji. Além de divertidas, as reações servem como uma espécie de termômetro da opinião dos usuários – sem necessariamente propagar a cultura tóxica da internet.

Mas atenção: se tratando de notícias, siga canais de veículos e portais de confiança, que prezem pelo jornalismo de qualidade. É preciso cautela para não cair em canais parciais, enviesados ou extremistas. Dê preferência a canais com selo de verificação.

O GUIA DO ESTUDANTE tem um canal no WhatsApp para quem vai prestar Enem e vestibulares no fim do ano. Ao longo do dia, disparamos mensagens com links para conteúdos de estudo, redação, dicas de organização e tudo que o vestibulando precisa saber.

5. Baixar apps semelhantes ao X

A última dica é a que muitos ex-usuários já estão adotando. Com o X bloqueado, a alternativa foi encontrar redes sociais que funcionassem de maneira parecida com a plataforma. Boa parte dos órfãos do X estão se dividindo entre o Threads, uma espécie de X dentro do Instagram, e o Bluesky, uma plataforma muito semelhante ao X e que foi criada pelo próprio ex-CEO da rede social. Ambas são gratuitas e estão disponíveis em Língua Portuguesa. Segundo o Bluesky, mais de dois milhões de brasileiros criaram uma conta na plataforma desde a suspensão do X.

