Luccas Diaz “Eu valho” ou “Eu valo”: qual é o certo?

Tem alguns verbos que parecem gostar de confundir os falantes da Língua Portuguesa. São aqueles que, assim que falamos em voz alta, estranhamos e ficamos na dúvida se a conjugação está correta ou não. “ Imprimido ou impresso ?”, “ reinvindicar” ou reivindicar? ” e “ deteram ou detiveram? “. Aqui entre nós, tem hora que é até melhor apelar para um sinônimo. Entre essa turma, tem um caso que é clássico: “valho” ou “valo” ?

Quando conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, qual é a grafia correta dessa palavra? A boa notícia é que há apenas uma forma correta.

A maneira certa de conjugar o verbo é “valho”, com “LH”. Nada de “du valo”, não!

Por que erramos?

A confusão acontece, principalmente, porque pensamos nas outras conjugações do verbo no mesmo tempo verbal. No presente do indicativo, a primeira pessoa do singular (eu) é a única em que o “LH” aparece.

Eu valho

Tu vales

Ele vale

Nós valemos

Vós valeis

Eles valem

O verbo “valer” é irregular e por isso seu radical é alterado em algumas conjugações. Além do presente do indicativo, vemos o “LH” aparecer no presente do subjuntivo (“Que eu valha”) e também no imperativo (“Valha ele”).

Exemplos

Eu valho cada esforço que faço para alcançar meus objetivos;

cada esforço que faço para alcançar meus objetivos; Quando me comparo ao passado, percebo que hoje eu valho muito mais;

muito mais; Eu valho mais do que as minhas inseguranças me fazem acreditar;

mais do que as minhas inseguranças me fazem acreditar; Eu valho o investimento que meus pais fizeram na minha educação;

o investimento que meus pais fizeram na minha educação; Eu valho cada segundo que dedico a cuidar de mim mesmo.

Para não errar mais

Não tem muito segredo para não errar mais. Por mais que pareça estranho, pode falar “eu valho” à vontade: a gramática está do seu lado. Se alguém duvidar, mostre este texto!

Uma brincadeira para decorar a conjugação é complementar aquele famoso slogan da marca de cuidados para o cabelo: “ Você vale muito – e eu valho muito mais! ”

