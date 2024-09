Taís Ilhéu “Coala” ou “koala”: qual é o certo?

Eis aí um animal fofo! Ele vive pendurado em árvores, bebe água lambendo os troncos, tem um olhar preguiçoso e orelhas peludinhas. Estamos falando do “coala” ou “ koala “? Como sempre, depende!

Você é falante de língua portuguesa e está utilizando este idioma? Então escreva “coala”, com “c”. Esta é a grafia em português, e é a única reconhecida pelo VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa) e pelos dicionários brasileiros, como o Michaelis.

“Koala”, com “k”, é a grafia da palavra em inglês.

Este animal é um marsupial (como o canguru e o gambá), mamífero e de origem na Austrália. Ele se assemelha a um pequeno urso, e por isso em inglês também é chamado de koala bear.

Exemplos

Na Austrália, não é mais permitido tirar foto com coalas no colo;

Você já viu um coala pessoalmente? Eles são adoráveis!

Quando criança, meu sonho era ter um coala de estimação.

