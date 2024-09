DA REDAÇÃO Semana Geek da Amazon: 9 itens em promoção para estudantes aproveitarem

A Semana Geek da Amazon promete descontos imperdíveis para todos os amantes do universo geek. Entre os dias 2 e 8 de setembro , uma seleção de colecionáveis, livros, jogos e muito mais estarão com preços de pegar ou largar. O período também é uma oportunidade de comprar itens de interesse comum a estudantes, como canetas, mochilas e fones de ouvido. O GUIA DO ESTUDANTE foi atrás e trouxe os produtos em promoção para você aproveitar.

1. Canetas profissionais

Kit estojo de marcadores profissionais com 40 cores ArtMaker Compre agora: Amazon - R$ 71,91

Que tal dar vida aos seus letterings e deixar suas anotações mais criativas? Ou ainda entrar na onda dos livros de colorir? Este kit profissional com 40 cores está com ótimos 10% de desconto.

2. Garrafa térmica

Garrafa térmica com parede dupla 600ml Weeze Compre agora: Amazon - R$ 61,06

Nas maratonas de estudo, estudante preparado é aquele com uma garrafa d’água do lado. Mantenha sua água gelada por até 12h com essa garrafa térmica de parede dupla em promoção.

3. Fone de ouvido com cancelamento de ruído

Fone de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído 1MORE Compre agora: Amazon - R$ 449,1

Se você sofre com dificuldades para se concentrar, precisa conhecer os fones de ouvido com cancelamento de ruído. Este da 1MORE permite te isolar do som externo – perfeito para os momentos de estudo e descontração. Promoção a partir do dia 5, às 9h.

4. Carregador portátil

Carregador Portátil sem fio Baseus 10000mAh Compre agora: Amazon - R$ 133,20

Chega de passar perrengue disputando tomada na escola ou faculdade! O carregador portátil da Baseus, com capacidade de 10000mAh, está em promoção na Semana Geek. Tem indicador com tela digital, carrega sem fio, e cabe em qualquer lugar. Promoção a partir do dia 4, às 9h.

5. Biblioteca Neil Gaiman

Biblioteca Gaiman - Volume 1 Compre agora: Amazon - R$ 49

Neil Gaiman , aclamado autor britânico por criar universos fantásticos, foi catapultado ao sucesso com “Sandman”, série da Netflix. A nova “Biblioteca Gaiman” celebra sua carreira com histórias adaptadas para quadrinhos, unindo o surreal ao cotidiano em tramas sombrias e poéticas. Uma edição de luxo imperdível.

6. Canetas de ponta fina 0,4m

Kit Canetas Ponta Fina 0,4 mm com 24 cores Compre agora: Amazon - R$ 53,91

Para anotar ou desenhar, este conjunto de canetas de ponta fina (0,4 mm) tem escrita suave e cores vibrantes. São perfeitas para escola, faculdade ou trabalho. Com 10% de desconto na Semana Geek.

7. Caderno inteligente

Caderno Tilidisco Capa Dura Soho 80 folhas Tilibra Compre agora: Amazon - R$ 103,50

Este caderno inteligente da Tilibra está em promoção na Semana Geek. Além da capa charmosa, o padrão de 11 discos da espiral permite tirar ou adicionar novas folhas. É para usar até não querer mais!

8. Box Jane Austen

Box Grandes Obras Jane Austen com 3 livros Compre agora: Amazon - R$ 37,91

Para quem não resiste a um romance à la Bridgerton , a promoção está imperdível. A autora Jane Austen , uma das maiores romancistas da história, destaca-se por retratar costumes da aristocracia e a busca pelo amor. Esta coleção reúne três de suas principais obras: Orgulho e Preconceito , Razão e Sensibilidade e Persuasão .

9. Mochila

Mochila anti-furto resistente à água com capacidade de 39l Compre agora: Amazon - R$ 123,27

Para quem passa o dia fora e precisa de uma boa mochila, essa promoção é uma boa oportunidade. O tecido resistente à água somado ao design anti-furto são perfeitos para aguentar os perrengues do dia a dia. Promoção a partir do dia 5, às 9h.

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon e recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio dos links indicados nesta página. A seleção de produtos segue critérios exclusivamente editoriais. O estoque disponível refere-se ao momento da publicação desta matéria.

