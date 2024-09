Taís Ilhéu O macete para não errar mais o uso de “onde” e “aonde”

“Aonde você mora, aonde você foi morar…” já cantava o grupo Cidade Negra, na letra composta por Nando Reis e Marisa Monte. Licença poética à parte, será que os artistas usaram o advérbio “aonde” de maneira correta? A resposta é não! O desvio é mais comum do que imaginamos, e a confusão é justificada – afinal, o sentido é o mesmo na prática e conseguimos compreender a mensagem. Mas, se você quer aprender a usar corretamente, ensinamos abaixo um macete para não errar mais o uso de “onde” e “aonde” .

A teoria

Antes do truque, vamos entender brevemente a teoria por trás destes dois termos. “ Onde ” é um advérbio de lugar e também pode funcionar como pronome relativo (usado para retomar, na frase, um lugar que já foi mencionado anteriormente).

Nas frases, o “onde” aparece acompanhado de verbos que não exigem preposição, ou que exigem a preposição “em” – como o verbo “morar”, retomando o exemplo da música no início deste texto.

Veja só:

Visitamos a casa onde ela morava.

O Brasil, país onde nasci e cresci, é meu lugar preferido no mundo.

Já o termo “aonde” é uma junção da preposição “a” e do advérbio “onde”. Ele é usado, portanto, junto com verbos que pedem a preposição “a”. Alguns destes verbos são “ir”, “voltar”, “chegar”.

Aonde você quer chegar com essa conversa?

Aonde as meninas vão com tanta pressa?

O macete

A teoria é bonita, mas nem sempre vamos nos lembrar da regência do verbo e qual preposição ele pede antes de usar o “onde” e “aonde”. Tudo bem! Afinal, existe um macete mais simples que facilita a escolha entre os dois termos.

“Onde” normalmente aparece junto com verbos que indicam permanência, ausência de movimento. É o caso de “morar”, “estar”, “encontrar”… tudo isso são ações que não indicam deslocamento!

Já o “aonde” é acompanhado de verbos associados ao movimento, como “ir” e “chegar”.

Portanto, antes de usar um dos dois, é só pensar se a ação na frase indica movimento ou não. Simples, concorda?

