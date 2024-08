Taís Ilhéu “Zoar” ou “zuar”: qual é o certo?

Este verbo já virou tão presente no dia a dia que, provavelmente, a maioria das pessoas conhecem apenas o significado coloquial dele. Quando seu amigo tropeça de um jeito engraçado ou alguém diz um ditado popular errado, você decide “zoar” ou “zuar” essa pessoa?

Bom, na fala você pode até “zuar”, mas saiba que se for escrever a palavra, o correto mesmo é “zoar”, com “o” . Esta é a única versão reconhecida pelos dicionários e pelo VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Mas para além de caçoar, existe um outro significado mais formal para este verbo.

“Zoar”, segundo o Michaelis, significa “emitir som forte e confuso; produzir grande ruído”. É também sinônimo de “zumbir”, para se referir ao zunido emitido pelos insetos.

Coloquialmente, “zoar” também é usado para se referir à bagunça ou diversão.

Exemplos

A festa estava muito boa! Zoaram a noite toda.

Peça para esse menino parar de zoar! Não consigo ouvir o que o professor está dizendo.

Não se cansavam de zoar o amigo por ter sido tão ingênuo.

Este mosquito ficou zoando no meu ouvido a noite toda, por isso dormi tão mal.

