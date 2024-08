Taís Ilhéu Qual a diferença entre matilha e alcateia?

Os cães descendem dos lobos , isso todo mundo sabe. Mas não quer dizer que podemos usar o mesmo termo para se referir ao coletivo destas duas espécies! “ Matilha ” e “ alcateia ” são dois coletivos distintos, e só podem ser usados como sinônimos em um contexto – que, garantimos, não tem nada a ver com animais. Não está entendendo direito essa conversa? Continue lendo o texto.

O que é matilha?

Matilha, segundo o dicionário Michaelis, é um “grupo de cães de caça”. Por isso, por extensão, é usado como coletivo para cachorros! No sentido figurado, matilha também pode ser usado como sinônimo de “corja”, para se referir a pessoas de má índole.

A matilha de vira-latas fez a maior festa com a comida oferecida pela vizinhança;

Era uma matilha de cães selvagens, eu tenho certeza!

Essa matilha foi responsável pelos roubos na rua.

O que é alcateia?

Já alcateia é o coletivo dos ancestrais dos cães, os lobos. Um outro coletivo aceito para lobos é “bando”.

Quem é o líder da alcateia?

Dificilmente você verá uma alcateia de lobos guará, eles são solitários.

A alcateia era tão grande que assustou os caçadores.

Matilha e alcateia de submarinos

É estranho, a gente concorda, mas matilha e alcateia têm, sim, um significado em comum. Ambos podem ser utilizados como coletivo de submarinos, quando estes atacam em conjunto. O termo é pouco usual no dia a dia, e mais usado na marinha.

