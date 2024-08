Ludimila Ferreira 4 livros para quem quer começar a ler Filosofia

Não é à toa que o significado da palavra “ Filosofia ” é “amor pelo conhecimento”. O pensamento filosófico surgiu milênios atrás com os gregos e foi uma das bases da sociedade que conhecemos hoje. Você também é maravilhado pela Filosofia , gostaria de mergulhar nesse universo, mas não sabe muito bem como? A gente te ajuda!

Separamos uma lista de livros que te ajudam a dar o primeiro passo. De filósofos clássicos a contemporâneos, as obras analisam e refletem sobre as condições humanas de existência como ser, no trabalho e no dia-adia.

Confira abaixo!

“A Coragem de Não Agradar”, Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

Escrito em forma de diálogo contínuo entre um filósofo e um jovem que busca conhecimento, o livro reflete sobre a condição humana de existência a partir das expectativas colocadas sobre si mesmo e pelos outros. Leitura fácil, leve e objetiva, perfeito para ler mais de uma vez de forma crítica para ir fundo no tema.

“A Condição Humana”, Hannah Arendt

Hannah Arendt analisa de forma clara o que caracteriza o ser humano como humano e seu papel político na sociedade por meio do trabalho. A autora passa por pensadores como Locke, Adam Smith e Karl Marx , fazendo refletir sobre a vida que é vivida em sociedade. Livro muito atual e excelente para entender porque os seres humanos tomam algumas decisões.

“Aprendendo a Viver”, Sêneca

O livro compila 29 cartas que Sêneca , filósofo, escritor e político italiano enviou a Lucílio , o então governador romano da Sicília. Fortemente baseada no estoicismo e epicurismo, a filosofia de Sêneca segue atual. O autor reflete sobre a relação humana consigo mesmo e desapego material. Uma excelente introdução à Filosofia em um livro curto.

“Vita Contemplativa ou sobre a inatividade”, Byung-Chul Han

Byung-Chul Han reflete sobre o valor de parar, em uma sociedade incansável, sem se culpar por não estar “sendo produtivo”. Com este livro, o leitor mergulha em uma análise filosófica da sociedade atual e é convidado a pensar sob outra perspectiva enquanto investiga os benefícios do ócio. Também é proposto um novo modo de vida que possa impedir a própria exploração e destruição da natureza .

