Taís Ilhéu “Embaixo” ou “em baixo”: qual é o certo?

Na hora de falar é simples, já que as duas versões tem a mesma sonoridade. Mas e quando você quer escrever que algo está debaixo da mesa, usa “ embaixo ” ou “ em baixo “? Como saber se o certo é junto ou separado ? Neste texto, te ensinamos alguns macetes para não esquecer mais!

A verdade é que tanto “embaixo” quanto “em baixo” são escritas corretas, mas tudo depende do significado e contexto do que você deseja comunicar. Entenda melhor:

Quando usar “embaixo”?

Se você chegou até aqui, provavelmente a versão do termo que está buscando é “ embaixo “. Este é um advérbio de lugar , usado para localizar algo espacialmente. É sinônimo de “debaixo” e antônimo (contrário) de “em cima”.

Portanto o macete é simples: quer dizer que algo está “debaixo” de outra coisa, use “embaixo” junto!

O chinelo estava embaixo da mesa o tempo todo.

Ao entrar na sala de aplicação, guarde todos os pertences embaixo da carteira.

Diversas pessoas moravam embaixo daquela ponte.

Quando usar “em baixo”?

A versão “em baixo”, escrita separadamente, também existe, mas é menos comum no dia a dia. Neste caso, temos duas classes gramaticais distintas:

em, uma preposição

baixo, um adjetivo

Sendo “baixo” um adjetivo, ele é usado para qualificar o substantivo da frase. Com alguns exemplos fica mais fácil entender:

A menina falava em baixo tom de voz, por isso era tão difícil compreendê-la.

tom de voz, por isso era tão difícil compreendê-la. Prefiro viajar em baixa temporada, os preços são menores e os lugares mais vazios.

temporada, os preços são menores e os lugares mais vazios. O paciente está estável, em baixo risco de morte.

Percebeu que neste caso “baixo” é uma característica, e não um lugar? Para não errar o uso deste “em baixo”, basta tentar substituir mais uma vez por “debaixo”. Se perder o sentido da frase, o correto é escrever separadamente!

