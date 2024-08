Taís Ilhéu Desenrola Fies: veja como renegociar a dívida do financiamento

A dívida do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) já deixou de ser uma preocupação para 351.696 estudantes. Este é o número de ex-inadimplentes que, segundo o Governo Federal, renegociaram suas dívidas no programa por meio do Desenrola Fies . O prazo para negociação vai até este sábado (31).

Podem participar da iniciativa estudantes que financiaram a faculdade pelo Fies até 2017, e que estavam inadimplentes até 30 de junho de 2023. Os inscritos no CadÚnico ou que receberam Auxílio Emergencial durante a pandemia têm ainda mais vantagens. Eles podem receber desconto de 92%, se o atraso for entre 360 dias e cinco anos; e de 99%, se o atraso for superior a cinco anos.

Já os que não se encaixam nestes critérios de renda ganham descontos menores, mas podem parcelar a dívida em até 15 vezes.

Como aderir ao Desenrola Fies

Para participar do Desenrola Fies, é necessário entrar em contato com a agência bancária que firmou seu contrato de financiamento. As principais são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

O estudante pode renegociar pelo telefone (concluindo na agência bancária) ou por meio dos aplicativos. Veja os principais contatos abaixo:

Continua após a publicidade

Caixa Econômica Federal Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular. Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104. Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).

Banco do Brasil (BB) Utilize o aplicativo do BB no seu celular. Continua após a publicidade Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001. Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.