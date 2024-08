Ludimila Ferreira Conheça a técnica inventada por Benjamin Franklin para escrever melhor

Benjamin Franklin , mais conhecido como o pai da eletricidade , não foi um grande inventor apenas na área das exatas. Ele também criou um método para escrever melhor! Longe de ser um acadêmico de berço, o polímata nasceu na cidade de Boston em Massachusetts, Estados Unidos , em 1706, filho de um inglês que migrou para o país e produzia velas e sabão.

Franklin foi ex-embaixador dos Estados Unidos na França , é considerado um dos pais fundadores do país e estampou as notas norte-americanas. Muito antes de tudo isso, porém, foi um jovem como muitos outros, e tinha uma dificuldade que ainda hoje é partilhada por muita gente. Não era muito bom com as palavras. Franklin trocava cartas com um amigo, e um dia foi repreendido pelo pai ao ter os textos interceptados. Nas cartas, ele defendia o direito à educação para as mulheres, mas não foi o tema polêmico para a época que chocou seu pai, e sim o fato de serem muito mal escritas.

Foi então que Benjamin Franklin decidiu melhorar sua articulação textual e a maneira em que se expressava criando um método de imitação . Abaixo, confira o passo-a-passo de como aplicar a técnica!

Ler e reproduzir

A estratégia de Benjamin Franklin foi ler o melhor jornal da época, The Spectator, popular nos Estados Unidos e Inglaterra na década de 1700. Depois de se informar pelo texto que achava ser de alta qualidade, tentava imitá-lo, escrevendo sua própria versão.

Este passo consiste em fazer uma leitura crítica e rascunhar uma nova redação a partir do que foi absorvido, tentando imitar o estilo e temas do original.

A próxima etapa é reescrever, só que dessa vez, aprimorando seu texto para que ele atinja o nível do jornal e fazer uma análise do seu próprio trabalho para checar sua evolução textual.

Reescrever e reorganizar

Para complicar ainda mais a atividade e melhorar sua escrita , Franklin deu um passo adiante.

Depois de se sentir satisfeito com o primeiro exercício, reescrevia toda a matéria do jornal mais uma vez, porém reorganizando e editando o conteúdo. O objetivo era encontrar uma versão final ainda melhor do que aquela que tinha conseguido na primeira atividade.

Nesta etapa, retire do texto as partes que não parecem tão relevantes ou mude a ordem dos fatos apresentados para que eles tragam um sentido maior para a narração como um todo.

