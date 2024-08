Taís Ilhéu Online e gratuito: veja 10 cursos de tecnologia oferecidos pelo ITA

Além de oferecer graduações conceituadas e de ponta, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) é famoso entre os estudantes por ter o vestibular mais difícil do país. Agora imagine só conseguir estudar no instituto de graça , pela internet e sem passar pela temida prova? Saiba que é possível! A plataforma C oursera reúne cursos gratuitos de tecnologia oferecidos pelo ITA.

Para assistir às aulas, basta cadastrar-se gratuitamente no site . Todos os cursos são ministrados por professores do instituto, e tem duração que varia entre 6 e 31 horas. As aulas são agrupadas em módulos, que podem ser vistos conforme a disponibilidade do estudante.

Confira abaixo as 10 opções de cursos disponíveis!

+ 5 cursos gratuitos para fazer no LinkedIn

1. Introdução ao Controle de Sistemas

Os sistemas estão presentes em toda parte – no corpo humano, nos dispositivos que utilizamos, nas indústrias, na natureza e por aí vai. Este curso pretende introduzir o estudante às técnicas do controle de sistemas, mostrando a importância do tópico para a sociedade em que vivemos. Ao longo de quatro módulos, serão abordados modelos teóricos para controle de sistemas e o aluno aprenderá, inclusive, a projetar um controle simples.

Continua após a publicidade

Saiba mais sobre o curso e inscreva-se aqui.

2. Controle Usando a Resposta em Frequência

Essa é para o pessoal que já está imerso no mundo da Engenharia! O curso “Controle Usando a Resposta em Frequência”, de acordo com o Coursera, ensinará o aluno a “obter a resposta em frequência de um sistema Linear e Invariante no Tempo (LIT) e a usá-la para projetar controladores que atinjam requisitos de reposta transitória e em regime estacionário”. A ideia é que ao final do curso, você seja capaz de capaz de projetar controladores com dinâmica, isto é, com polos e zeros.

Veja quais são os cinco módulos e inscreva-se.

3. Controle a Tempo Discreto

Os controles digitais são onipresentes nos dias de hoje – ou seja, estão por todas as partes. Por isso, este curso apresenta técnicas para lidar com a implementação de controladores por computadores. Considerado, é claro, a discretização do tempo. O curso tem cronograma flexível e soma 11 horas de aulas, divididas em 4 módulos.

Continua após a publicidade

Saiba mais e inscreva-se.

4. Controle de Sistemas no Plano-s

O curso de “Controle de Sistemas no Plano-s” é ideal para estudantes de Engenharia que estudam o assunto ou mesmo para engenheiros já graduados. De acordo com a plataforma, a partir dele o aluno será capaz de:

Esboçar o Lugar Geométrico das Raízes (LGR – Root Locus) do denominador da Função de Transferência em Malha Fechada a partir dos polos e zeros da Função de Transferência em Malha aberta.

Projetar controladores de avanço de fase para atender simultaneamente requisitos de desempenho de amortecimento e de velocidade da resposta

Projetar controladores de atraso de fase para atender requisitos de erro em regime permanente sem alterar as características de estabilidade e da resposta transitória do sistema;

E muito mais!

Dividido em cinco módulos que somam 9 horas, este curso é ministrado por dois professores do ITA. Saiba mais .

5. Desenvolvimento Ágil com Padrões de Projeto

Este curso é voltado para profissionais e estudantes que já tenham um conhecimento prévio em Java, desenvolvendo programas mais complexos. Com as aulas, esta pessoa conseguirá dar um passo além e lidar com cenários mais desafiadores, “onde é difícil desenvolver software com código de qualidade com flexibilidade suficiente para facilitar a implementação de mudanças repentinas de requisitos”.

Continua após a publicidade

Acesse a página do curso e veja todos os conceitos que serão explorados ao longo dos módulos.

6. Desenvolvimento Ágil com Java Avançado

Mais um curso centrado em Java! Com este, o aluno aprenderá a projetar programas para Web e com dados armazenados em banco de dados, assim como em aplicar conceitos mais avançados de Java. Entre os conceitos ensinados estão:

APIs fundamentais do Java: tipos genéricos, reflexão e anotações; expressões lambda do Java 8;

Aplicação Web com Java: Java Servlets, páginas JSP, padrão MVC e teste de aplicação Web com Selenium;

Acesso a banco de dados em Java: JDBC, desenvolvimento de aplicação empresarial e testes com DBUnit.

São 17 horas totais, e é possível ter um cronograma flexível de estudos. Veja mais informações e inscreva-se.

7. Introdução ao Controle Moderno

O curso, apesar de introdutório, promete dar a base necessária para entender técnicas avançadas de controle remoto. Depois de assistir aos sete módulos, o estudante conseguirá “realizar a análise e o projeto no espaço de estados e poderá avançar em seus estudos no controle moderno”.

Continua após a publicidade

Ministrado por dois professores do ITA, o curso soma 10 horas-aula. Saiba mais aqui.

8. Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software

O aluno que optar por este curso também precisa ter uma base sólida em Java. A partir dela e com as aulas, ele será capaz de implementar sistemas que incorporam componentes de gamificação. Entre os conceitos apresentados no curso estão:

Manifesto ágil e princípios de desenvolvimento ágil

Requisitos de software na forma de user stories e backlog de produto

Eventos e reuniões do Scrum&XP: Sprint, Sprint Planning, Planning Poker, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, TDD e Programação em Pares

Papéis do Scrum: Product Owner, Time de Desenvolvedores e Scrum Master

Tarefas, Sprint Backlog, Quadro de Tarefas e Diagrama Burndown

Este é um curso mais longo, somando ao todo 16 horas. Saiba mais detalhes.

9. TDD – Desenvolvimento de Software Guiado por Testes

Os professores responsáveis por este curso recomendam que o aluno tenha feito os anteriores que envolvem Java – e que já acumulem alguma experiência com essa linguagem da programação. O objetivo do curso de TDD é “expor você aos princípios e práticas de desenvolvimento guiado por testes, tanto para modelar quanto para desenvolver aplicações e componentes de softwares”, segundo descrição do Coursera.

Continua após a publicidade

Para isso, serão apresentados conceitos de revisão de testes de unidade; automação de testes; desenvolvimento guiado por testes; ciclo do TDD; refatoração de código de produção; ciclo de refatoração; uso de objetos stubs e mocks; boas práticas no TDD; modelagem de software por meio do TDD, e outros.

São 17 horas de curso divididas em 4 módulos. Veja a descrição de cada um deles e inscreva-se .

10. Orientação a Objetos com Java

Este é o curso mais longo oferecido pelo ITA na plataforma, somando 31 horas. Também voltado a alunos que já tenham certa experiência em Java, o curso pretende aprofundar na projeção de programas mais complexos com método e organização. Para isso, serão apresentados conceitos de Java que passam por classes, objetos, métodos e atributos, variáveis de instância e de classe; responsabilidades, colaborações e cartões CRC; testes de unidade, uso de plataforma IDE como o Eclipse; etc.

São dois instrutores que dividem-se ao longo dos 6 módulos. Conheça os detalhes do curso e inscreva-se.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.