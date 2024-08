Taís Ilhéu “Morto” ou “morrido”: qual é o certo?

Essa é uma daquelas palavras que você pronuncia de uma forma, e parece que está estranho. Muda para a outra, e fica mais esquisito ainda. Afinal, quando usar “morto” ou “morrido ” em uma frase?

A pergunta é essa mesma: quando usar. Isso porque as duas formas, “morto” e morrido”, estão corretas e podem ser empregadas em diversos contextos. Ambas são conjugações de “morrer” no particípio. Como um verbo abundante, ele comporta duas conjugações diferentes neste tempo: uma irregular (morto) e outra regular (morrido). Veja quando usar cada uma delas!

Quando usar “morto”?

“Morto”, o particípio irregular de “morrer”, deve ser usado sempre que vier acompanhado dos verbos ser ou estar .

Observe:

O socorro demorou muito, e quando chegou ele já estava morto.

morto. Todos que questionavam as ordens do ditador eram mortos.

mortos. Ele foi morto enquanto enquanto estava a caminho da escola.

Morto, além de uma forma conjugada do verbo “morrer”, é também um substantivo e adjetivo. Pode ser usado como sinônimo de “falecido” ou “defunto”.

O morto mal havia sido enterrado já começaram a brigar por sua herança.

O morto tinha uma cor estranha, acinzentada.

O caixão estava fechado, então não conseguiram ver o morto.

Os insetos mortos foram varridos para fora da sala.

Quando usar “morrido”?

Já “morrido”, particípio regular de “morrer”, deve ser usado quando estiver acompanhado dos verbos “ter” e “haver”:

Disseram que ele tinha morrido no mesmo acidente que a família.

Meu avô já havia morrido quando começou a disputa judicial.

Veja outras dúvidas de português .

