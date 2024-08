Taís Ilhéu Quem são os alunos da USP mortos pela ditadura que receberam diploma póstumo

A USP (Universidade de São Paulo), que foi um dos polos de resistência contra a Ditadura Militar , homenageou nesta segunda-feira (27) 15 de seus alunos que foram torturados e mortos no período. Eles receberam o diploma da universidade postumamente , em um projeto nomeado “Diplomação da Resistência”. Na cerimônia, parentes dos estudantes receberam o certificado pelas mãos do reitor da universidade e do diretor da FFLCH (Faculdade de Filosofia , Letras e Ciências Humanas da USP).

“Esses jovens perderam a oportunidade de poder modificar a sociedade através de suas atividades profissionais. Mas eles fizeram mudanças profundas em nossa sociedade através de suas ações. Eles deram suas vidas para que pudéssemos ter um futuro melhor”, afirmou o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Entre os homenageados, estavam nomes reconhecidos da luta contra a Ditadura, como Tito de Alencar Lima, conhecido como Frei Tito . Ele começou a cursar Ciências Sociais em 1969, mas foi preso e forçado a abandonar o curso. Tito era acusado de ligação com a ALN, a Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella .

Torturado brutalmente no Departamento de Ordem Política e Social (Dops) e na Operação Bandeirante (Oban), Frei Tito nunca recuperou-se dos danos psicológicos, e acabou suicidando-se em 7 de agosto de 1974, em um convento na França.

A USP criou uma Comissão da Verdade própria para apurar quais pessoas ligadas à instituição foram vítimas da Ditadura Militar. Ao todo, pelo menos 47 entre funcionários, professores e estudantes foram assassinados.

Os outros alunos diplomados pela USP nesta semana foram:

