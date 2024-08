Ludimila Ferreira “Picnic” ou “piquenique”: qual o certo?

Seus amigos te chamaram para passar o dia no parque. Cada um ficou responsável por levar algo diferente para compor a cesta de… poxa, e agora? É “picnic” ou “piquenique”? Antes de pegar a toalha xadrez , não tenha mais dúvidas: a forma correta de escrita da palavra, em português, é piquenique .

“Piquenique” é uma palavra de origem francesa e sua forma original é “pique-nique” , com hífen. Já “picnic” é a versão em inglês dessa atividade. Este foi um estrangeirismo adaptado à língua portuguesa , como “batom”, “abajur”, “turnê”, “estresse”, entre outros.

Exemplos

Vou levar quibes para o piquenique da empresa.

Vamos combinar um piquenique no fim de semana que vem?

Adoro fazer piqueniques e passar o dia em contato com a natureza.

