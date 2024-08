Julia Di Spagna 5 cursos gratuitos para fazer no LinkedIn

Além de ser uma boa ferramenta para criar conexões dentro da sua área de atuação e te deixar por dentro do que está rolando no mercado de trabalho , o LinkedIn também oferece cursos gratuitos relacionados à carreira. São diversas opções, incluindo o aprimoramento de habilidades interpessoais, estratégias para conseguir um emprego e como se manter resiliente no processo.

Ou seja, existem possibilidades para todos os públicos, seja para quem já está no mercado de trabalho, os que buscam a primeira oportunidade e um estágio, ou mesmo só quem gostaria de um curso para aprimorar as habilidades.

O GUIA DO ESTUDANTE separou algumas opções para te ajudar. Confira abaixo:

Imagine a quantidade de currículos que um recrutador recebe por dia. Com a concorrência acirrada no mercado, é fundamental que você saiba se diferenciar.

Seja destacando os pontos mais importantes ou deixando de fora aspectos que são irrelevantes para a contratação, é importante ter um direção de por onde começar.

O curso tem cerca de 2h30 de duração e oferece diferentes módulos e exercícios.

Do cursinho ao mercado de trabalho, passando pela faculdade e incluindo a vida pessoal: é fundamental administrar os momentos de estresse e ansiedade , nos quais você sente que precisa lidar com várias coisas ao mesmo tempo.

O sentimento de cansaço e sobrecarga pode vir em vários momentos, mas saiba que, entendendo o que está acontecendo no seu cérebro, é possível prevenir e contornar melhor o problema.

O curso tem cerca de 1h30 de duração.

Ainda falando sobre habilidades interpessoais que vão te ajudar em qualquer fase da sua carreira, a resiliência tem um papel fundamental.

Seja para se recuperar da não aprovação na universidade depois de um ano de dedicação no cursinho ou para voltar para entrevistas depois de receber uma negativa de uma vaga que você tanto sonhava. A capacidade de se reerguer, manter o foco e continuar tentando é o que vai te diferenciar e fazer você alcançar seus objetivos.

E nada de desculpa para não fazer: o curso tem apenas 34 minutos de duração.

Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, boa parte dos processos seletivos para vagas de emprego são feitos de forma remota.

E, para se sair bem nesse formato, não basta estar com tudo na ponta da língua. A forma como você se veste, o ambiente em que você está, sua postura e até a sua conexão podem fazer a diferença. Afinal, uma internet instável e falhas na comunicação podem atrapalhar – e muito – sua concentração.

O curso dura apenas 24 minutinhos e pode fazer toda a diferença na sua contratação.

Outra questão afetada pela pandemia e pelas tecnologias atuais é a maneira de ampliar o networking. Ter uma boa postura digital pode ser o diferencial entre se destacar ou não no mercado.

Por isso, vale a pena aprender a alcançar pessoas influentes na sua área, participar de grupos do setor e atrair pessoas para suas redes.

O curso tem 40 minutos de duração.

