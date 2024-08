Taís Ilhéu Simulado gratuito para o Enem – com prêmio para os melhores classificados

Está se preparando para o Enem 2024 mas às vezes fica em dúvida se está no caminho certo? Ainda sente insegurança quando pensa no dia da prova e não sabe se domina os assuntos que mais caem ? Só tem um jeito de se livrar dessa ansiedade : faça um simulado e teste seus conhecimentos. “Repare no nome: simulado. Ele diz tudo. É uma prova que simula o que a pessoa viverá”, já afirmou em entrevista ao GUIA DO ESTUDANTE a pedagoga Alessandra Venturi. Ele ajuda a testar os conteúdos estudados até o momento, treina o estudante para as condições do dia da prova e ainda serve como alerta para aquilo que precisa ser aperfeiçoado.

Foi pensando em tudo isso que a plataforma Professor Ferretto abriu as inscrições para a quinta edição do Simuladão Enem . Estudantes de todo o Brasil podem fazer a prova de graça e sem precisar sair de casa. Para participar, basta se inscrever por meio deste link até 22 de setembro. Serão 180 questões, divididas em dois dias de aplicação – igualzinho ao Enem, para você já se preparar.

Na segunda-feira, 23 de setembro, os inscritos respondem a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas. A prova vai das 13h30 às 18h. Já no dia 24 é a vez de Matemática e Ciências da Natureza, das 13h30 às 18h30.

Uma novidade desta edição é que as provas serão corrigidas a partir do método TRI, o mesmo usado pelo Inep. Conhecido como “anti-chute”, o TRI leva em consideração o nível de dificuldade das questões e a coerência da prova de cada candidato. Os resultados do simulado ficam disponíveis no dia 25 de setembro.

Prêmio para as maiores notas

Precisa de mais uma boa razão para fazer a prova? Aí vai: os primeiros 50 colocados ganharão um prêmio – que ainda não é a vaga na universidade, mas ajuda a motivar! Todos eles ganharão o curso Revisão Final e 2 meses de acesso gratuito à Plataforma Professor Ferretto. Além disso, os três primeiros levam um voucher do Ifood, de R$ 300, R$ 200 e R$ 100, respectivamente.

Para saber mais informações sobre o simulado, acesse aqui.

