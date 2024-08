Taís Ilhéu “Cesárea” ou “cesária”: qual é o certo?

Durante a gravidez, uma das decisões que gestantes precisam tomar é sobre como será o seu parto. No Brasil, a taxa de partos em que há procedimento cirúrgico é superior à taxa dos naturais, ao contrário da recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde). Afinal, esse tipo de parto é chamado de “cesárea” ou “cesária” ?

O parto em que há procedimento cirúrgico nas paredes do abdômen e do útero para a retirada do bebê é chamado de cesariana , palavra derivada do francês césarienne . Seu sinônimo é “ cesárea” , com origem no latim cæsarea, de acordo com o dicionário Michaelis.

Segundo o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, a palavra cesária também existe, mas refere-se a um aparelho para cortar, e não ao parto.

Alta taxa de cesárea no país

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que apenas 15% dos partos sejam não naturais – estimativa em que a cirurgia realmente é necessária. Na direção contrária, o Brasil registrou 57,6% de cesarianas feitas em 2022, somando hospitais públicos e privados, segundo o Ministério da Saúde.

Exemplos com cesárea

A minha vizinha grávida ficou triste ao saber que precisaria fazer uma cesárea.

Muitos profissionais da saúde optam pela cesárea por ser mais rápida que o parto normal.

Realizar a cesárea sem necessidade coloca em risco a saúde da mãe e do bebê.

