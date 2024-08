Taís Ilhéu Redação do Encceja 2024 é sobre desperdício de alimentos e notícias falsas

No Encceja 2024 , os candidatos que buscam por um diploma do Ensino Fundamental elaboraram uma redação com o tema “Combate ao desperdício de alimentos” . Já os que fazem as provas do Ensino Médio, escreveram sobre “Ações para combater as notícias falsas no Brasil” . Em ambos os casos, deveria ser elaborado um texto no formato dissertativo-argumentativo, obedecendo as regras previstas no edital. No caso da redação, a pontuação mínima exigida para conseguir o diploma é 5 pontos, de um total de 10.

Os candidatos que deixaram a folha em branco, escreveram quatro linhas ou menos, fugiram do tema e gênero textual propostos ou escreveram/desenharam fora do espaço adequado na folha terão o texto zerado.

Como é a redação do Encceja

o exame exige um texto dissertativo-argumentativo, de até linhas escritas para o Ensino Fundamental e 30 linhas para o Ensino Médio. Esse tipo de texto é o mesmo usado para o Enem , e sua fórmula é básica: a partir do tema proposto e dos elementos de apoio fornecidos na prova, deve-se elaborar um texto simples, direto e com opiniões baseadas em argumentos sólidos . O texto é corrigido a partir de cinco competências:

Competência 1: Demonstrar domínio da norma-padrão da língua portuguesa escrita. Ou seja, ter um bom uso da língua, dentro das regras gramaticais.

Competência 2: Elaborar um texto dissertativo-argumentativo dentro do tema proposto, aplicando conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolvê-lo. Isso quer dizer que não se pode inventar uma história, ou fazer uma crônica ou escrever um conto.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Na prova do Ensino Médio, ainda há uma quinta competência: e laborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

25 de março a 5 de abril Resultado da justificativa : 15 de abril

: 15 de abril Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

29 de abril a 10 de maio Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

