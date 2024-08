Taís Ilhéu Quando sai o resultado do Encceja 2024?

Fez a prova do Encceja 2024 neste domingo e já está ansioso para saber quando sai o resultado? É melhor respirar fundo, porque ainda demora um pouco. De acordo com o edital do exame, o resultado está previsto apenas para 23 de dezembro, pouco antes do Natal. Até lá, no entanto, o candidato pode estimar seu desempenho pelo gabarito oficial, que deve sair nos próximos 10 dias.

+ Quantas questões precisa acertar no Encceja?

Qual a nota mínima no Encceja?

Para ter direito ao certificado de Ensino Fundamental ou Médio, o candidato precisa alcançar pelo menos 100 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e 5 pontos na redação. Não conseguiu essa nota em todas as disciplinas? Nem tudo está perdido!

É possível pedir a certificação parcial do Encceja, que garante o diploma apenas nas áreas que o candidato alcançou a pontuação exigida. Veja como funciona .

Continua após a publicidade

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.