Horários do Encceja: que horas fecham os portões?

O Encceja 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) acontece neste domingo (25) em dois turnos que seguem o horário de Brasília. De manhã, a prova começa às 9h e vai até as 13h. Já pela tarde, começa às 15h30 e termina às 20h30. Mas, mais importante do que estes horários , é saber quando fecham os portões – afinal, depois disso ninguém mais entra!

Abaixo, confira todos os horários e se programe.

Que horas fecham os portões?

No turno da manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. Já no segundo turno, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. Veja o cronograma completo:

Manhã

Abertura dos portões : 8h

: Fechamento dos portões : 8h45

: 8h45 Início das provas : 9h

: 9h Término das provas : 13h

Tarde

Abertura dos portões : 14h30

: 14h30 Fechamento dos portões : 15h15

: 15h15 Início das provas : 15h30

: 15h30 Término das provas : 20h30

Os participantes com direito a tempo adicional terão mais 60 minutos para finalizar o exame após os horários previstos para encerramento das provas.

Cronograma Encceja 2024

Realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) desde 2002, o exame possibilita a conclusão do ensino básico e emissão do certificado para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade regular.

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

