Taís Ilhéu Entenda quantas questões tem que acertar no Encceja

Neste domingo (25), jovens e adultos de todo o país fazem as provas do Encceja 2024 . O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos oferece a chance do diploma de Ensino Fundamental ou Médio para quem não concluiu os estudos no tempo adequado. Mas afinal, quantas questões tem que acertar no Encceja para conseguir o certificado? A resposta não é tão simples.

Isso porque, assim como acontece no Enem , as provas do Encceja são corrigidas segundo o método TRI (Teoria de Resposta ao Item). Para conseguir tirar o certificado, o candidato precisa alcançar pelo menos 100 pontos em cada área do conhecimento e nota 5 na redação. Mas essa pontuação não é diretamente proporcional ao número de acertos – ou seja, não dá para dizer quantas questões cada um precisa acertar para conseguir os 100 pontos.

Abaixo, entenda melhor como funciona o TRI.

Quanto vale cada questão do Encceja?

Antes de tudo, você precisa saber que cada prova do Encceja conta com um equilíbrio entre questões fáceis, médias e difíceis. Para determinar quanto vale uma questão, o Inep, responsável pela elaboração da prova, leva em conta:

A chance do acerto casual (ou seja, de um candidato acertar aquela questão ‘chutando’)

Um critério chamado discriminação (que é a eficácia daquela questão em medir os conhecimentos do estudante)

A partir daí, o instituto elabora uma conta matemática que vai atribuir quanto vale aquela questão. Mas tem um último complicador.

Uma mesma questão não vale a mesma nota para todos os candidatos, em razão de algo chamado “coerência pedagógica”. É assim: imagine que a prova de Matemática tem uma questão facílima, que bastaria o candidato analisar uma imagem para chegar à resposta. Na mesma prova, tem uma questão super complexa, que envolve diversos cálculos.

O candidato que erra a questão muito fácil e acerta a questão muito difícil pode ter uma nota menor do que aquele que acertou apenas a questão fácil. Isso acontece porque o Inep entende que o primeiro candidato só pode ter acertado por ‘chute’, enquanto o segundo domina pelo menos o conteúdo essencial daquela disciplina.

Complicado, a gente sabe. Mas tudo isso quer dizer que não adianta muito fazer cálculos e elaborar teorias: para saber se você de fato alcançou a pontuação mínima para tirar o certificado do Encceja, apenas no dia 23 de dezembro, quando saírem os resultados.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

