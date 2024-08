Taís Ilhéu “Mendigo” ou “mendingo”: qual é o certo?

De acordo com dicionários, a palavra refere-se a pessoas que vivem de pedir esmolas. Na prática, também é usada para falar, de forma geral, da população em situação de rua. Mas qual é a forma correta: “ mendigo” ou “mendingo”?

A única forma dicionarizada é mendigo , derivada do latim mendicum. Mas o uso da palavra requer um pouco de reflexão. Abaixo, explicamos por que!

Por que evitar a palavra “mendigo”?

O termo carrega o histórico de discriminação ao ser usado no período em que pessoas em situação de rua eram criminalizadas apenas por existirem, como explica Thimotie Aragon Heemann, promotor de Justiça e professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional, em artigo para o JOTA . Além disso, ao usar a palavra para se referir a esse grupo, pressupõe-se que todos vivem apenas de esmolas, o que não necessariamente é verdade.

Termo “população em situação de rua” é adotado pelo governo

No decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a política nacional para a população de rua, essa parcela é definida como “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular (…)”.

Exemplos

Hoje em dia não uso mais a palavra “mendigo”, prefiro “pessoa em situação de rua”;

A população em situação de rua também merece ter seus direitos assegurados;

Durante o inverno, morrem muitas pessoas em situação de rua por causa do frio.

