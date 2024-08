Taís Ilhéu Encceja: o que levar para a prova deste domingo (25)

Você se inscreveu, estudou os conteúdos que mais caem , treinou a redação , e finalmente está pronto para o grande dia. Chegaram as provas do Encceja 2024 ! Neste domingo, brasileiros de todos os cantos fazem as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em busca do diploma do Ensino Fundamental ou Médio. O exame acontece em dois turnos: de manhã (das 9h às 13h) e de tarde (das 15h30 às 20h30). Os portões abrem uma hora antes do início das provas, em ambos os períodos. Para não chegar ao local de prova de mãos abanando e precisar voltar para casa, o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda e lista abaixo tudo o que precisa levar para o Encceja .

Anote tudo e já separe!

Os documentos

Vamos começar pelo mais essencial: os documentos exigidos no Encceja. De acordo com o edital, o candidato só precisa ter em mãos um documento de identificação com foto válido .

Se você for brasileiro, pode escolher um entre os seguintes:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997; Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Já os estrangeiros devem, obrigatoriamente, apresentar um destes documentos:

Passaporte; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria nº 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados;

O edital reforça que documentos como certificado de reservista, boletim de ocorrência, certidão de nascimento e outros que não estão entre os listados pelo Inep não serão aceitos.

Cartão de confirmação e declaração de comparecimento

É recomendado pelo Inep que o candidato leve, no dia da prova, o cartão de confirmação da inscrição impresso. O documento está disponível na Página do Participante e contém informações importantes, como o local de prova.

Além disso, candidatos que precisam comprovar o comparecimento no Encceja para justificar ausência no trabalho ou por outras razões, devem imprimir também a declaração de comparecimento e apresentá-la ao fiscal no dia da prova. A declaração também pode ser acessada na página do participante.

Caneta preta ou azul?

Eis a pergunta que assombra vestibulandos e concurseiros: a caneta é preta ou azul? No caso do Encceja , vá sem medo: a caneta deve ser de tinta preta, fabricada em tubo transparente !

Vale levar mais de uma para se precaver de imprevistos.

Lanches

O Encceja é uma prova longa, e por isso o candidato pode levar alimentos leves e bebidas para ingerir durante o exame. Vale lembrar que as comidas devem estar em embalagens lacradas (no caso de biscoitos e salgadinhos, por exemplo) e a água preferencialmente em garrafa transparente.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

25 de março a 5 de abril Resultado da justificativa : 15 de abril

: 15 de abril Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

29 de abril a 10 de maio Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

