10 animais brasileiros que estão à beira da extinção

O avanço do desmatamento não é responsável apenas pelas mudanças climáticas , mas também pela ameaça de extinção de várias espécies animais que vivem no território brasileiro . Entre os mais prejudicados pela ação humana estão os peixes continentais, com 291 espécies correndo algum risco de extinção, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) .

Em seguida aparecem os invertebrados terrestres como borboletas e abelhas – 269 deles estão ameaçados. As aves também estão na lista, incluindo espécies icônicas da fauna brasileira como a jacutinga e a arara azul .

Abaixo, confira uma lista de 10 animais brasileiros que estão criticamente em perigo e podem desaparecer completamente nos próximos anos.

1. Rãnzinha-pulga (anfíbios)

Existem 59 espécies de anfíbios ameaçadas de extinção. Entre as que estão criticamente em perigo aparece a rãnzinha-pulga (Adelophryne maranguapensis), na Caatinga. Pelo seu pequeno habitat n a Serra de Maranguape, no Ceará, a rã está sofrendo com a expansão urbana, construção de casas de veraneio, e plantações de bananas.

2. Bicudinho-do-brejo-paulista (aves)

No Brasil, existem 256 espécies de aves ameaçadas de extinção. O bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora paludicola), na Mata Atlântica presente no estado de São Paulo , está criticamente em perigo. Hoje, a população dessa ave é perigosamente baixa, restrita a 250 indivíduos maduros.

A análise é que a população tem diminuído devido a perda na qualidade do habitat, consequência da construção de hidrelétricas, extração de areia, ocorrência de queimadas e introdução de plantas exóticas na região.

3. Libélula (invertebrados de água doce)

Existem 72 espécies nesta categoria ameaçadas de extinção. Embora seja muito presente no imaginário popular, a famosa libélula (Leptagrion acutum), na Mata Atlântica , está criticamente em perigo.

4. Egla (invertebrados marinhos)

Existem 32 espécies de invertebrados marinhos ameaçados de extinção. Criticamente em perigo está o egla (Aegla franca) que é um crustáceo presente principalmente na Mata Atlântica.

5. Rabo-de-andorinha (invertebrados terrestres)

Existem 269 espécies de invertebrados terrestres ameaçados de extinção. O Rabo-de-andorinha (Parides panthonus castilhoi), da família das borboletas, está criticamente em perigo. Trata-se de uma borboleta de asas pretas e amarelas, com detalhes em azul e vermelho. Além da América do Sul , também há registros da espécie na Europa e América do Norte.

6. Candango akodont (mamíferos)

Existem 102 espécies nesta categoria ameaçadas de extinção. Candango akodont (Juscelinomys candango), também conhecido como candango mouse ou rato-candango, que vivia principalmente no Distrito Federal , está classificado como criticamente em perigo pois nenhum indivíduo foi registrado desde 1960.

7. Peixe-anual (peixes continentais)

Existem 291 espécies nesta categoria ameaçadas de extinção. Criticamente em perigo está o peixe-anual (Anablepsoides cearensis). Esta espécie faz parte da Caatinga.

8. Badejão (peixes marinhos – ósseos)

Existem 42 espécies nesta categoria ameaçadas de extinção. Criticamente em perigo está o badejão (Epinephelus itajara). Essa espécie possui muitos outros nomes populares como bodete, canapu, garoupa, mero e merote. O badejão está ameaçado por ser alvo fácil dos pescadores.

9. Lagartinho-branco-da-areia (répteis)

Existem 71 espécies nesta categoria ameaçadas de extinção. O lagartinho-branco-da-areira (Liolaemus lutzae), também conhecido como lagartinho-da-praia, está criticamente em perigo devido a invasão humana em seu habitat natural – as praias do Rio de Janeiro .

10. Tubarão-rabudo (tubarões e raias)

Existem 60 espécies de tubarões e raias ameaçados de extinção. Criticamente em perigo está o tubarão-rabudo (Alopias vulpinus). Ele também é conhecido como tubarão-raposa ou tubarão-saltador. Ele está ameado devido a caça para consumo humano de sua carne e a utilização de seu couro.

