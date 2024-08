Taís Ilhéu “Rocha” ou “roxa”: qual é o certo?

As grafias semelhantes podem confundir, mas as duas palavras estão corretas e constam no dicionário. Você quer se referir à cor de uma roupa ou a uma pedra? Basta entender os significados de roxa e rocha para aprender a usá-las.

Significados das palavras

“Roxa”, escrita com x, é o feminino de roxo, cor resultante da mistura entre vermelho e azul. A palavra também é usada para se referir a uma mancha na pele de cor arroxeada e sua pronúncia é feita com a vogal “o” fechada (rôxa).

Exemplos com “roxa”

Ela usou uma blusa roxa para ir trabalhar.

Eu caí de skate ontem e hoje acordei toda roxa .

Também um substantivo feminino, “rocha” significa “formação compacta e volumosa de pedra”, segundo o dicionário Michaelis. Em sentido figurado, rocha também transmite a ideia de insensibilidade e de uma pessoa que se apresenta de forma inabalável ou firme. A pronúncia da palavra é feita com a vogal “o” aberta (rócha).

Exemplos com “rocha”

Na escalada, ela agarrou a rocha para conseguir chegar ao topo.

Minha mãe se mantém como uma rocha em momentos de crise.

