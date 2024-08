Taís Ilhéu Relembre quais foram as maiores notas de corte da Fuvest 2024

As inscrições para a Fuvest 2025 já estão abertas! O maior vestibular do Brasil seleciona estudantes para a USP , a Universidade de São Paulo. Ele é famoso pelo nível de complexidade das provas e também pela concorrência. Ano passado, o curso de Medicina no campus da capital teve 117,7 candidatos por vaga. Com a edição deste ano já batendo à porta, muitos voltaram a rememorar as notas de corte em 2024 – ou seja, os acertos que os candidatos precisavam alcançar para serem aprovados para a segunda fase do vestibular. Vale lembrar que a primeira fase tem um total de 90 questões.

Abaixo, confira quais foram as maiores notas de corte da Fuvest 2024 .

Medicina (São Paulo): 79 Medicina (Ribeirão Preto): 79 Medicina (Bauru): 77 Engenharia Aeronáutica (São Carlos): 73 Psicologia (São Paulo): 69 Relações Internacionais (São Paulo): 69 Audiovisual (São Paulo): 66 Psicologia (Ribeirão Preto): 66 Ciências Biomédicas (São Paulo): 65 Computação (São Paulo): 64

Leituras obrigatórias

As obras obrigatórias que compõem a prova de literatura tanto na primeira quanto na segunda fase da Fuvest 2025 são as seguintes:

+ Veja a lista de livros obrigatórios da Fuvest 2025

Calendário da Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

19 de agosto a 8 de outubro Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

