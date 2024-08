Ludimila Ferreira Cavalaria, panapaná e mais: conheça 8 coletivos inusitados

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . Pode se tratar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. Existem alguns bastante comuns, como o coletivo de vacas (rebanho) ou de cachorros (matilha). Mas você já se perguntou qual 0 coletivo de borboletas ? Ou então de papel ?

Abaixo, confira 8 coletivos que você, provavelmente, não conhece. Mas, antes disso, entenda a classificação dos coletivos.

São quantos?

Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

+ Substantivos: o que são, quais os tipos e como usá-los

Agora sim, vamos aos coletivos “diferentões”.

Coletivo de papel

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

Volta às aulas e a escola pede uma “resma” de papel. Você saberia dizer o que é isso?

Continua após a publicidade

Uma resma corresponde a um pacote de 500 folhas de papel. “Resma” é derivada da palavra árabe “rizima(h)” ou “razamâ”, que significa “fardo” em português.

Coletivo de cavalo

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

Se você achava que cavalaria era apenas um grupo de soldados em uma guerra na época medieval, errou.

“Cavalaria” também é o coletivo de cavalo. Também é possível usar “manada” para se referir a eles, assim como outros grupos de grandes animais.

Coletivo de pássaros

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

“Revoada” não é apenas uma festa, também é o coletivo de pássaros.

Também existem outras maneiras de falar deste conjunto como bando, passarada, passarinhada e passaredo.

Continua após a publicidade

Coletivo de borboleta

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

Quem tem motefobia, ou seja, medo de borboletas, precisa tomar cuidado ao encontrar um panapaná !

Esta palavra, ou ainda “panapanã”, é de origem tupi e se refere a uma única borboleta ou a um grupo do inseto. Também é possível se referir a elas como “bando”, “grupo” ou “nuvem” de borboletas.

+ O plural dessas 5 palavras vai te surpreender

Coletivo de porcos

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

“Vara” não é apenas um termo jurídico, mas também o coletivo de porcos. Além deste termo, também é possível dizer porcada, porcalhada, porcaria, suinaria, alfeire, piara e persigal.

Alguns dicionários ainda apresentam “manada” como o conjunto de porcos. Isso ocorre porque os porcos são considerados gados suínos e “manada” se refere, no geral, a rebanhos.

Continua após a publicidade

Coletivo de quadros

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

Se você achava que “pinacoteca” era apenas um museu na cidade de São Paulo , saiba que essa palavra também se refere ao coletivo de quadros. Galeria, coleção e acervo também podem ser utilizados.

E aqui, o termo não é usado apenas para museus, mas também para coleções pessoais!

Coletivo de camelo

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

O coletivo de camelo é “cáfila” e a etimologia da palavra, ou seja, sua origem, vem do árabe “qafila”, que significa “caravana”.

Também é possível se referir ao conjunto destes animais como a própria caravana ou grupo de camelos.

Coletivo de livros

<span class="hidden">–</span> Canva/Reprodução

“Biblioteca” não é apenas um espaço de leitura, mas também um coletivo de uma obra de arte: os livros.

Continua após a publicidade

Aqui, a palavra acervo também pode ser usada. O final “-teca” é bem comum para se referir a conjuntos de obras de arte, como “discoteca” para discos e “pinacoteca”, para quadros.

+ 5 palavras que muita gente fala o “r” no lugar errado

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.